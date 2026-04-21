Znate li koje je pravo ime Iggyja Popa? Mnogi će se iznenaditi

Iggyja Popa nazivaju "Kumom punka", jedan je od najprepoznatljivijih glazbenika u novijoj glazbenoj povijesti, a brojni ugledni časopisi svrstavaju ga među najznačajnije glazbene ikone.

Iggy Pop, pravim imenom James Newell Osterberg Jr., rođen je 21. travnja 1947. godine u američkom Michiganu. Ispričao je jednom prilikom kako je imao devet godina kada je čuo industrijski zvuk tijekom obilaska proizvodnog pogona tvrtke Ford Motor Company te je ostao fasciniran. U petom razredu počeo je svirati bubnjeve, a oduvijek je pričao kako svoju karijeru može zahvaliti roditeljima, koji su mu omogućili da slijedi svoje snove još otkako je bio dječak.

Početkom 60-ih godina osnovao je svoje prve bendove, no 1967. je s bendom Psychedelic Stooges napravio preokret. Uzeo je umjetničko ime Iggy Stooge te je dvije godine kasnije skratio ime benda na The Stooges. Iste godine objavili su prvi album, koji je producirao John Cale iz sastava Velvet Underground.

Pjesme "I Wanna Be Your Dog" i "No Fun" postale su proto-punk klasici, kombinirajući sirovi rock zvuk s provokativnim tekstovima. Prvi album, kao i drugi album "Fun House", uz energične i kontroverzne nastupe Iggyja Popa — uključujući mazanje maslacem od kikirikija i valjanje po razbijenom staklu — osigurali su bendu kultni status. Godine 1973. objavljen je album "Raw Power", uz produkcijsku pomoć Davida Bowieja, no bend se raspao već sljedeće godine.

Godine 1977. promijenio je ime u Iggy Pop te je krenuo u samostalnu karijeru. Objavio je dva albuma, "The Idiot" i "Lust for life" koja je producirao je i supotpisao David Bowie u Berlinu. Tim je albumima dobio prve komercijalne uspjehe, a 80-ih i 90-ih godina nastavio je s uspješnim radom. Prvi njegov singl koji je osvojio top ljestvice bio je "Candy", snimljen s Kate Pierson iz benda B-52s.

Osim glazbe, Iggy Pop povremeno se bavio i glumom, pojavljujući se u nezavisnim filmovima te posuđujući glas animiranim likovima. Iggy Pop je 2003. godine ponovno okupio The Stooges te su nastupili na festivalu Coachella, nakon čega je uslijedila trogodišnja svjetska turneja. Zanimljivo, na Coachellu se vratio ove godine. Odsvirao je presjek svojih najvećih hitova, a s pozornice je otišao - u lijesu.

Iggy Pop inače živi u blizini Miamija na Floridi. Tijekom bogate karijere triput je stao pred oltar. Prvi put je u braku bio s Wendy Weissberg, no to je potrajalo samo nekoliko tjedana. Sa Suchi Asano bio je od 1984. do 1999. godine, nakon čega je počeo vezu s Ninom Alu, s kojom se vjenčao 2008. godine. Ima sina, Erica Bensona, kojeg je dobio u vezi s Paulette Benson.