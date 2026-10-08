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IMALA UREDSKI POSAO

Znate li što je Indira radila prije glazbene karijere? 'Fantastična sam bila, svi su me jako voljeli'

Piše Zrinka Medak Radić,
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Znate li što je Indira radila prije glazbene karijere? 'Fantastična sam bila, svi su me jako voljeli'
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Foto: Instagram/Ida Solbakken
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Indira se kao tek punoljetna djevojka zbog potrebe za stabilnim poslom zaposlila u uredu za opću upravu kao državna službenica, a tako su je svi jako voljeli

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Naša poznata pjevačica Indira Forza nedavno je gostovala u emisiji 'Kod nas doma' Hrvatske radiotelevizije, gdje je s publikom podijelila zanimljive detalje iz svoje prošlosti. Otkrila je kako je rano postala samostalna i zašto je jedno vrijeme radila u uredu prije nego što je zaplivala glazbenim vodama i postala zvijezda.

Ispričala je kako je već s osamnaest godina napustila roditeljski dom i preuzela odgovornost za vlastiti život. To je značilo da mora pronaći stalni izvor prihoda kako bi se financijski osigurala, pa se zbog potrebe za stabilnim poslom zaposlila u uredu za opću upravu kao državna službenica.

- Bila sam fantastičan državni službenik i jako sam to voljela. Bila sam fantastična sa strankama, svi su me voljeli jer sam bila ovakva kakva jesam: brbljava, pozitivna, uvijek sam pomagala - prisjetila se Indira.

- Samo malo osmijeha, to je najbitnije - zaključila je.

Zbog takvog odnosa često je dobivala i male znakove pažnje od zahvalnih stranaka koje su dolazile na njezin pult. Nisu to bile samo riječi hvale, već su se često tu našle bombonijere i slatkiši koje su joj donosili kao nagradu za trud. To joj je ulijevalo dodatnu motivaciju i pokazalo koliko lijepa riječ znači u uredskom poslu.

*uz korištenje AI-ja
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