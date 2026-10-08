Indira se kao tek punoljetna djevojka zbog potrebe za stabilnim poslom zaposlila u uredu za opću upravu kao državna službenica, a tako su je svi jako voljeli
Znate li što je Indira radila prije glazbene karijere? 'Fantastična sam bila, svi su me jako voljeli'
Naša poznata pjevačica Indira Forza nedavno je gostovala u emisiji 'Kod nas doma' Hrvatske radiotelevizije, gdje je s publikom podijelila zanimljive detalje iz svoje prošlosti. Otkrila je kako je rano postala samostalna i zašto je jedno vrijeme radila u uredu prije nego što je zaplivala glazbenim vodama i postala zvijezda.
Ispričala je kako je već s osamnaest godina napustila roditeljski dom i preuzela odgovornost za vlastiti život. To je značilo da mora pronaći stalni izvor prihoda kako bi se financijski osigurala, pa se zbog potrebe za stabilnim poslom zaposlila u uredu za opću upravu kao državna službenica.
- Bila sam fantastičan državni službenik i jako sam to voljela. Bila sam fantastična sa strankama, svi su me voljeli jer sam bila ovakva kakva jesam: brbljava, pozitivna, uvijek sam pomagala - prisjetila se Indira.
- Samo malo osmijeha, to je najbitnije - zaključila je.
Zbog takvog odnosa često je dobivala i male znakove pažnje od zahvalnih stranaka koje su dolazile na njezin pult. Nisu to bile samo riječi hvale, već su se često tu našle bombonijere i slatkiši koje su joj donosili kao nagradu za trud. To joj je ulijevalo dodatnu motivaciju i pokazalo koliko lijepa riječ znači u uredskom poslu.
*uz korištenje AI-ja
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