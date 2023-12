Znate li zašto su Simpsoni žuti?

Bart Simpson je jednostavno loš uzor za djecu. Ljutit je, zbunjen i frustriran, kazao je tamo početkom 90-ih Bill Cosby. Nije Billu nikako bilo drago što “Simpsoni” kradu gledatelje njegovu “Cosby Showu”, obiteljskoj seriji koja promovira “prave” vrijednosti, educira, ali i zabavlja... I svi ti atributi su točni. I za Barta i za “Cosby Show”. Samo što će 30-ak godina kasnije više od 60 žena optužiti Cosbyja za seksualno zlostavljanje, a Bartu će i dalje najveći grijeh biti dječja psina...

Nakon tri sezone u kojima su kratki skečevi sa Simpsonima bili dio “The Tracey Ullman Showa”, 17. prosinca 1989. emitirana je prva puna epizoda animirane serije koja će u idućem desetljeću dostići kultni status, koji će kasnije, u glavama nekih, početi i gubiti. Ali doći ćemo do toga.

Prva epizoda “Simpsons Roasting on an Open Fire” odmah je izazvala ogromnu pažnju američke javnosti. Desetljećima se smatralo kako su animirane serije samo za djecu, kako nemaju “vrijednost” za odrasle, kako to nitko normalan stariji od 18 ne bi gledao. Brojke gledanosti uskoro su pokazale suprotno. Bilo je i onih koji su “Simpsonima” predviđali instantno otkazivanje. S obzirom na sve rekorde u dugovječnosti koje drže... teško da su mogli više promašiti.

Foto: Profimedia

U toj prvoj polusatnoj epizodi upoznali smo glavne aktere, žutu disfunkcionalnu obitelj iz fiktivnoga gradića Springfield. Tu je pater familias, dobroćudni pijanac Homer, njegova supruga koja sve drži pod kontrolom Marge, pa djeca: enfant terrible obitelji Bart, supernadarena Lisa i beba Maggie. Tu je i cijela plejada sporednih likova koje smo tijekom godina zavoljeli i koji su postali izuzetno bitan dio cijele radnje. I od kojih nitko ne stari.

Zašto su Simpsoni žuti?

A zašto su glavni likovi žuti? Pa u crtežima Matta Groeninga Bart i Lisa nisu imali linije kose, pa su animatori i umjetnici smatrali da bi izgledali morbidno da su u pravoj boji ljudske kože. Žuta je bila ideja Gyorgyije Kovacs Peluce, članice umjetničkog tima serije, koju je Groening s oduševljenjem prihvatio.

- Marge je žuta i ima plavu kosu? To je urnebesno. Treba nam to - kazao je Groening kad je vidio svoje likove u novom ruhu.

Foto: Profimedia

Odabir žute je pomogao i uspjehu serije. Tako su “hvatali” pažnju svih onih koji su listali kanale. Odskakalo je od obične dominantne TV palete boja. Glavne likove je Groening bazirao na svojim članovima obitelji. Naravno, uz standardno pretjerivanje. Bart je baziran na Mattu i njegovu starijem bratu Marku.

- Cilj je bio napraviti seriju koja će publici ponuditi alternativu ‘mainstream trashu’ koji se stalno emitirao na američkim kanalima - kazat će kreator “Simpsona” Matt Groening nakon početnog uspjeha.

I George Bush ih je imao 'na radaru'

I dobro je nanjušio “rupu na tržištu” Groening, ali i James L. Brooks, koji je “naručio” projekt. Sve hit humoristične serije i sitcomi iz tog vremena bili su više-manje na isti kalup. Uz glavnu odliku da izbjegavaju prevelike kontroverze. Od kojih “Simpsoni” nikad nisu bježali. Barem prema tadašnjim “svetim” standardima. A nije im trebalo dugo da dođu na radar tadašnjeg predsjednika SAD-a, Georgea Busha starijeg. Upravo je završio Hladni rat pa je valjda imao viška vremena.

- Nastavit ćemo s našim naporima da očvrsnemo američku obitelj. Da budu više poput Waltona, a manje poput Simpsona - zagrmio je Bush na republikanskoj konvenciji te 1992. Waltoni koje spominje su obitelj iz istoimene serije koja se emitirala od 1972. do 1981. Ruralna obitelj iz Virginije koja se bori s nedaćama koje su donijeli Velika depresija i 2. svjetski rat.

Foto: Profimedia

Uglavnom, reklama za američku obitelj koju nikakvi problemi neće slomiti. Ali svi ovi rani napadi na “Simpsone”, a nije ih nedostajalo, očekivano, samo su pojačali interes za serijom. Tko bi rekao da će mladi raditi nešto što im s pozicije autoriteta zabranjuju... Fox je bio prezadovoljan uspjehom animirane serije, stalno su ih obnavljali za nove sezone, a Bart je uskoro postao jedan od najprepoznatljivijih likova na svijetu. “Bartmania” zahvatila je SAD i počela se širiti i preko bare... Na ogromno zgražanje roditelja u Americi, i ne samo onih konzervativnijih.

'Bart Simpson je prijetnja za školski sustav'

Prema pisanjima New York Timesa, Washington Timesa, Posta... iz tog doba velik broj roditelja branio je djeci gledanje “Simpsona”. Neki su čak i prosvjedovali protiv njih. Orlando Sentinel piše o prosvjedu iz 1994. kad je skupina roditelja na Floridi zahtijevala da lokalna škola ne ponese ime Springfield jer to ima negativne konotacije. Majice s likom Barta, s natpisom “I’m Bart Simpson. Who the hell are you?” (“Ja sam Bart Simpsons, tko si dovraga ti?”) te “Underachiever, and proud of it” (“Podbacujem i ponosan sam na to”) prodavane su u milijunima primjeraka i bile su zabranjene u velikom broju američkih škola.

- On je prijetnja za školski sustav - čak su govorili neki učitelji, zabrinuti što se djeca ugledaju na Barta.

Zlatnim periodom serije smatra se razdoblje od 1989. do 1999.

- Pisci su tad više bili usredotočeni na likove. Na njima su bazirali radnju, razvijali ih, pratili smo njihove probleme i nedaće, kasnije se sve to ‘razvodnilo’ - pisali su već sredinom 2000-ih neki američki TV kritičari.

Foto: Profimedia

Tad su još bili u manjini, kasnije će se i puno fanova okrenuti protiv serije. Skovan je i izraz “Zombie Simpsons”, kao aluzija da su novije sezone nešto drukčije od originala. No televizijskoj kući nije bilo ni na kraj pameti gasiti ovaj superuspješan projekt. Glasovnim glumcima podizali su plaće hrpu puta, dok ona nije za glavne od njih narasla i na osam milijuna dolara na godinu. Jednostavno, “Simpsoni” su obrtali prevelik novac. Solidne brojke gledanosti zadržali su i kroz 2000-e, kad su “pojačana” i gostovanja slavnih u seriji.

'Odbili smo predsjednika SAD-a'

I teže je naći zvijezdu koja se nije pojavila u “Simpsonima”, od onih koje jesu. Pa spomenimo samo kako su Springfield posjetili: Michael Jackson, Jeff Bezos, Britney Spears, Betty White, Mel Gibson, Ramonesi, Keith Richards, Richard Gere, Johnny Cash... No nisu sve producenti prihvaćali. Primjerice, Donald Trump, čije je predsjedništvo, uz hrpu drugih stvari, predviđeno u “Simpsonima”, htio je biti dio epizode 2017. Kad je već postao predsjednik.

- Možemo reći da smo neke odbili. Primjerice, predsjednika SAD-a - kazao je producent Al Jean na Comic Conu 2017. kad su ga upitali o odbijanju gostiju. Sezone su prolazile i prolazile, kvaliteta je padala i padala, ali serija se nastavila. Trenutačno se emitira 35. sezona, kojoj je najveći kompliment koji možemo udijeliti nakon pogledanih par epizoda - da je gledljiva.

Foto: Profimedia

Ako vam treba nešto da “ubijete” 20 minuta dok ručate ili jednostavno želite da vam gori nešto u pozadini na što ćete tu i tamo obratiti pozornost, sa “Simpsonima” i dalje nećete pogriješiti. Ali “Simpsoni”, koliko to ružno zvučalo, zaslužuju “umrijeti”. Dali su nam puno zabave, otvorili su vrata novog žanra na kojem su uspješno zajahali “South Park”, “Beavis & Butthead”... Promijenili su svjetsku pop kulturu nepovratno. I bilo je dosta. Jer današnje epizode, čak i one najbolje iz novijih sezona, nisu ni blizu onima emitiranim 90-ih. “Simpsons did it” fora je koja je korištena i u “South Parku”, koja aludira da je sve što današnje animirane serije, ali i one “normalne”, prikažu, “Simpsoni” su to već napravili. Pa su čak počeli sami sebe plagirati u pojedinim trenucima.

Hank Azaria je glas čak sedam likova

I stigli su korak bliže apsolutno nehumorističnom i čak nedostojnom spominjanju u istom kontekstu kao “Simpson”, Family Guyju. No “Simpsoni” neće još završiti. Obnovljeni su ugovori sve do 2025. za 36. sezonu, a Hank Azaria, koji posuđuje glas sedam likova, predvidio je da će serija doživjeti i 40. sezonu. Producent Al Jean, koji na seriji radi od njezina početka, otišao je korak dalje. On vidi kako će serija doživjeti i 1000. epizodu (trenutačno smo na 758.).

Što znači da bi mogla potrajati još predugih deset godina, sve do 2033. U nedavnom intervjuu kazao je kako “Simpsoni” postižu izvrsne brojke na streaming servisima i kako ne vidi razlog da završi projekt, ali otkrio je i plan za finalnu epizodu. Ukratko, “Simpsoni” će se vratiti na početak.

Foto: Profimedia

U radnju prve epizode, pa će sve biti jedan “loop”. Brojke iz prošlosti gotovo sigurno neće postići. Eventualno ako krenu ubijati glavne likove i tako pokušaju privući pažnju. Ali i to bi bio jednokratni skok. Završimo ipak na lijepoj noti. “Simpsoni” su sigurno jedna od najvažnijih serija u povijesti televizije. I taj status neće izgubiti. Previše je dobrog tu da prosječnost posljednjih sezona prevlada. I kad se za 50 godina budu pravile liste najboljih (humorističnih) serija u povijesti, “Simpsoni” će zasluženo biti tu.