Jedan od parova koji je spojila 13. sezona showa 'Ljubav je na selu' bili su Suzi i Zoran Stričević. Kako i sami kažu, kliknuli su na prvu, a to su tijekom showa primijetili mnogi gledatelji, ali i sudionici.

Ovaj, danas bračni par, uživa u Brštanovu. U obiteljskom domu za RTL su ispričali kako su se počeli viđati već nakon prvog upoznavanja i kako je Zoran ostalim kandidatkinjama rekao da je Suzi 'ona prava'.

Ubrzo nakon showa par se odlučio vjenčati, a njihova svadba trajala je nekoliko dana.

- Je, viđali smo se. Tko to može zabraniti? Pogotovo u ovim godinama, a još kad znaš da je to - to! - rekla je zaljubljena Suzi.

Naime, Zoran je prvi put zaprosio Suzi pred kamerama, a zatim i pred majkom koja je paru dala svoj blagoslov.

Njihovu ljubav podržala su i djeca koju imaju iz prethodnih brakova.

- Imam dvoje odrasle dice, više zovu nju nego mene - rekao je Zoran.