Zoran nije vjerovao publici pa je odustao i osvojio 10.000 eura: Znate li koji je točan odgovor?

U ovotjednom izdanju kviza 'Tko želi biti milijunaš' upoznali smo dva natjecatelja i nakon duljeg razdoblja približili se pitanjima za glavnu nagradu.

Simpatični Zoran Ranić pokazao je osim humora i znanje te je osvojio 10.000 eura, dok je student Danijel Kovačević osvojio 18.000 eura i u idućoj emisiji ga od 150.000 eura dijele samo tri pitanja!

Foto: HRT

Zoran dolazi iz Zagreba, po zanimanju je turistički vodič i turistički pratitelj, voli igrati kvizove, a zanima ga i amatersko pilotiranje dronom. Kao prvi natjecatelj danas, nastavio je igru iz prethodne emisije u kojoj je osvojio 300 eura. Samostalno je igrao sve do 10. pitanja kojim se prelazi drugi prag, a prvi džoker 'pola-pola' zatrebao mu je na 11. pitanju.



- Most s jednim užetom Fausta Vrančića prvi je poznati nacrt... - glasilo je pitanje.

Ponuđeni odgovori bili su: dizala, žičare, remorkera, pontona. Ostali su odgovori pod a i b, upravo oni između kojih se dvoumio, no odabrao je točan odgovor i osvojio 10.000 eura.

Preostala dva džokera Zoran je iskoristio na idućem pitanju u kojem se tražila slavna litografija M. C. Escher iz 1960. Naime, njegov džoker zovi, nažalost, nije znao odgovor, pa je zatražio i pomoć publike čiji su postotci najbliži bili za odgovore pod C i D. Srećom, odlučio je vjerovati svojem instinktu i odustati jer je točan odgovor bio pod A, 'Uspinjanje i silaženje', za koji je publika dala samo 21 %. Zoran bi izabrao taj odgovor, no s obzirom na to da je odustao, osvojio je 10.000 eura.