Zorica Kondža: 'Postala sam baba, ovo je čudesan osjećaj'

Zorica Kondža (61) može se pohvaliti novom velikom titulom - ulogom bake. U nedjelju poslijepodne u splitskoj bolnici na svijet je došla djevojčica Natali.

Glazbenoj divi ovo je prvo unuče i zbog toga je jako sretna, a našalila se da će nakon četiri muškarca, tri sina i supruga, u kući konačno uživati i u ženskom društvu.

- Postala sam baba, čudesan je osjećaj, nisam ga dosad imala pa analiziram sad sve još. Treperimo stvarno. Jučer smo izašli iz bolnice, malena Natali je sitna, dobrica - rekla je za 24sata Zorica. Sinu Toniju i snahi je rekla:

- Dico moja, svi smo to prošli, te neprospavane noći. Ali to će proći i to će se zaboraviti!

- Sad će biti samo haljine. I iz plavih boja prelazimo u rozo - našalila se.

Nakon radosne vijesti, ona i suprug, poznati skladatelj Joško Banov, nazdravili su pjenušcem.

U slavlju su im se pridružili i dva mlađa sina, Ivan i Luka.

