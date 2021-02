Top.HR dodjela glazbenih nagrada odvija se 7. veljače na RTL-u, a jedna od uzvanica je pjevačica Zorica Kondža (60). Lani je proslavila 35 godina karijere koncertima u KD Vatroslav Lisinski.

- Dva koncerta napraviti u Lisinskom, mislim da je to veliki uspjeh za svakog pjevača, pogotovo kad oba koncerta napravite onako kako treba i kad vidite da publika iz dvorane izlazi zadovoljna, da vas još prati, da vam još plješće... Ta sjećanja me još uvijek drže, a glazba i koncerti mi strašno nedostaju - rekla je Zorica za RTL.

Zorica napominje kako nikada nije bila ljubomorna na svoje kolege.

- Bila sam samo ljuta na kolege koji su počeli pjevati, ali nemaju ni talenta ni glasa, snimaju spotove, izlaze ploče, mediji im daju prostora, menadžer ih gura. To me ljutilo, što nema kriterija. Rekla bih sama sebi 'pa je ne bih od srama izašla pred ljude i pjevala da me netko kritizira i da sam loša', 'tko te posl'a', 'di si zalut'a'“. Kad sam bila mlađa to mi je smetalo, zašto ta osoba pjeva, pa je l' mu tko to rekao da ne zna raditi. Danas ne, uopće o tome ne razmišljam, samo kažem 'ćerce moja, ne znaš što te čeka' - govori Zorica.

Zorici je tijekom karijere, kaže, bilo najbitnije da otpjeva dobru pjesmu koja će se svidjeti ljudima.

- Kad vidim sebe sa šilcevima, minicama, jednostavno nisam taj tip. Pogotovo kad sam počinjala to, to bi tada bilo vulgarno. Meni su uzori bili velike pjevačice, Madonna mi nije bila uzor. Svakog čuda za tri dana dosta, to je danas postalo normalno - ispričala je.

Zorica je triput odbijala inozemnu karijeru. Igrala je na sigurno, nije željela ići u London, Ameriku ili Njemačku.

- Nisam se sigurno voljela kockati sa životom, to bi trebao biti moj život. Sve sam to obišla, no ja sam dosta vezana i staromodna što se tiče tih stvari. Volim svoj Split, Hrvatsku, naš mentalitet, našu tradiciju. Ništa me nije fasciniralo. Istina, kad sam vidjela New York, prepala sam se. Da ja ovdje živim? Da se sutra zaljubim ovdje? Da mi se djeca ovdje rode? Koja je to brzina, pa ja sam još Dalmatinka, 'pusti me stat', daj da popijem svoju kavu u miru. Tamo nitko nema vremena - rekla je pjevačica.