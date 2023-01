Zorici Kondži je žao što mladi sve više slušaju cajke: 'U moje vrijeme je to bila sramota...'

Zorica Kondža (62) je u novom intervjuu otkrila što misli o cajkama i činjenici da su sve popularnije među mladima.

- Moj glazbeni ukus je ostao sličan i dan-danas. Žao mi je što danas mladi ljudi u srcu grada Splita slušaju turbofolk. U moje vrijeme je to bilo sramota - rekla je Kondža za Slobodnu Dalmaciju.

- Nama je bilo 'samo me nemoj voditi gdje su cajke', a danas urbana gradska djeca kažu: 'A što ću, pa tamo su svi.' Svojoj djeci sam uvijek govorila da ne moraju ići tamo gdje su svi. Krivo mi je što je u Splitu to tako - otkrila je Zorica.

Na njezinim koncertima joj se pridružuje gotovo cijela obitelj.

- Najstariji sin Toni je na bubnju, a najmlađi Luka svira udaraljke. Srednji, Ivan, svira klavir, al s obzirom da im je otac na klavijaturi, onda neće da svira s nama. Jednom sam ga pitala zašto neće da svira s nama jer bi onda bili kao Kelly Family, a on mi je rekao da šta će on s nama kad je otac bolji klavirist od njega. No, svi volimo glazbu i svi smo u glazbi.

Progovorila je i o svom odnosu s Massimom, koji je 23. prosinca preminuo nakon borbe s rakom pluća.

- Žao mi je što nisam s Massimom snimila duet. Bili smo pričali o tome lani, imala sam baš želju s njim napraviti duet, ali nismo uspjeli naći neku pjesmu koja bi nam odgovarala - priznala je pjevačica.

