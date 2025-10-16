Obavijesti

Komentari 1
RADI PUNOM PAROM

Zovu je i jednom od najljepših glumica svijeta! Sanja Vejnović vraća se u novoj RTL-ovoj seriji

4
Foto: Tom Dubravec

Mirjana Vukas dolazi iz fine splitske aristokratske obitelji, udana je za Antu Vukasa koji je glavni zemljoposjednik u Vrilu. Dosta je distancirana od mjesta i naroda, otkriva o svom liku u seriji 'Divlje pčele'

Pedeset godina karijere proslavila je Sanja Vejnović prošle godine, prošlo je, naime, toliko otkako je prvi put stala pred kamere. Imala je svega 13 godina, a na prvu ulogu pristala je iz dječje znatiželje. Odvela ju je znatiželja na put prema uspješnoj karijeri koja traje već više od 50 godina. Iza sebe ima niz televizijskih, filmskih i kazališnih uloga, a ovih dana punom parom radi na snimanju RTL-ove nadolazeće serije 'Divlje pčele'.

U ZAGREBAČKOM HOTELU FOTO Sanja Vejnović predstavila kuharicu sa slatkim receptima
FOTO Sanja Vejnović predstavila kuharicu sa slatkim receptima

Serija se snima i u cetinskom kraju, koje utjelovljuje imaginarno selo Vrilo. Obitelj Vukas, pa tako i Mirjana, tamo je najmoćnija.

- Mirjana Vukas dolazi iz jedne fine splitske aristokratske obitelji, udana je za Antu Vukasa koji je glavni zemljoposjednik u Vrilu. Dosta je distancirana od mjesta i naroda, posvećena je samo svojoj obitelji i u tom krugu se i kreće. Malo je, kako bismo rekli, 'posh', iznad ostalih. Vrlo je predana obitelji, djeci. Misli da drži sve konce, ali vidjet ćemo je li to doista tako - otkriva Sanja Vejnović o svom liku.

Zagreb, 07.10.2025 - Glumci RTL serije Divlje pcele poziraju na setu u studiju Jadran filma
Foto: Tom Dubravec

Vejnović sa svojom Mirjanom ne dijeli skoro nikakvih karakternih sličnosti, no upravo to joj je poseban izazov.

- Volim raditi karaktere na temelju razlika, a ne sličnosti. Potonje mi djeluje kao linija manje otpora, a kada je nešto različito, sviđa mi se istraživati i vidjeti kako ću glumački to donijeti - zaključuje Sanja.

Sa svojim televizijskim supružnikom već je surađivala.

- Moja televizijska obitelj Vukas – s Alanom Blaževićem, koji mi glumi supruga Antu, radila sam na jednoj seriji, tako da mi i on nije nepoznat. A mladi glumci, sinovi i kći, oni su za mene svi novi glumci koje sam sad tek upoznala, ali s obzirom na to da su svi tako dragi, slatki i odlični glumci, moram ih pohvaliti. Mi se svi već zovemo 'mama', 'sine', 'kćeri', to je normalno - otkriva kroz smijeh ova glumačka diva.

Zagreb, 07.10.2025 - Glumci RTL serije Divlje pcele poziraju na setu u studiju Jadran filma
Foto: Tom Dubravec

Predivna joj je, kaže, i Cetina, ali i studio u kojem se snima ova najraskošnija RTL-ova serija dosad.

- Sjajno izgleda i mislim da će to biti jako dobro. Dramaturgija cijele serije je jako dobra, ono što sam ja dosad čitala scenarij, vidim kamo ide i jako mi se sviđa kako se razvija priča! Jako je intrigantna, puno je događanja, ima raznih rukavaca i zapleta, tako da mislim da će to gledateljima biti jako zanimljivo. A još kad je sve smješteno u određeno razdoblje, u ovom slučaju pedesete, da i vizualno to još drugačije i lijepo izgleda, mislim da bi to moglo biti jako uspješno - zaključila je Sanja. 

Zagreb, 07.10.2025 - Glumci RTL serije Divlje pcele poziraju na setu u studiju Jadran filma
Foto: Tom Dubravec

