Organizatori koncerata, festivala, klubova, kao i tradicionalnih manifestacija svakodnevno iščekuju najnovije odluke Vlade i Stožera, dok je glavna tema zadnjih dana smjer u kojem će otići turistička sezona u Hrvatskoj.

Jedno od najpopularnijih destinacija za mlade, Zrće, među zadnjima je krenulo sa sezonskim događanjima i festivalima. No potpuno su pripremljeni, cijepljeni i s nekoliko medicinskih timova na lokacijama.

- Noa grupa je jedna od najvećih turističko-ugostiteljskih grupacija u Hrvatskoj, naprosto si nismo mogli dozvoliti da se ne pridržavamo svih uputa koje su stizale od Stožera. Ovo je ono od čega živimo. Imamo 400 zaposlenih, svi su cijepljeni, imamo 100 ljudi u osiguranju svih ulaznih puteva te 4 tima medicinskog osoblja za sve potrebe po pitanju mjera ili testiranja. Štoviše, trenutno na lokaciji u objekte puštamo isključivo samo osobe koje su cijepljene, preboljele, imaju PCR ili Covid antigenski test napravljen prilikom ulaska u Covid free zonu. Idemo i korak dalje, planiramo uvesti još strože mjere – sa svakim ulaskom posjetitelji će morati imati novi test, tako da ćemo čak napustiti praksu od 48 sati važećeg testa - rekla je Josipa Žižić, glasnogovornica Noa grupe, te dodala: - Na Zrću trenutno nema zaraženih, već neko vrijeme se ovdje odvija turizam, a žarišta nema, uz ove mjere ne znam kako bi ga i bilo. Čak je i otkazan Hideout festival na koji je obično dolazilo jako puno posjetitelja iz Velike Britanije.

Za sada, čini se iz svega navedenog, mjere na Zrću funkcioniraju:

- Da, situacija na plaži Zrće je potpuno pod kontrolom. Svakog dana kroz naša tri kontrolna punkta uđe preko 4000 ljudi. Od 01.07.2021 svakodnevno testiramo preko 1000 - 1200 ljudi na sveukupno tri ulaza sa preko 20 redara. Istodobno vršimo kontrolu ulaska na plažu te kontrolu ulaska u klubove, što bi značilo da svaki posjetitelj dva puta prolazi kroz kontrolne točke, sve u svrhu poštivanja mjera i kvalitetne kontrole naših posjetitelja i njihove sigurnosti. Za svaki ulazak na plažu, u Covid free zonu, potrebno je imati Covid putovnicu kojom dokazuju cijepljenje, odnosno da su preboljeli bolest u prethodnih 180 dana, imaju PCR ili brzi test. Svi oni koji nemaju Covid putovnicu izdanu za cijepljenje ili preboljelu bolest, morat će, prema narednim strožim mjerama koje planiramo uvesti, napraviti test koji važi samo za taj jedan ulazak - rekao je Šime Oštarić, direktor tvrtke Naša ideja d.o.o., koncesionara plaže Zrće.

S problemom potencijalnog „otkazivanja sezone“ susreće se svaki organizator i ugostitelj u Hrvatskoj. Na Zrću ne planiraju dopuštati više ulaz onima koji nisu cijepljeni te se moraju testirati na licu mjesta, čak više ne odobravaju ni 48 - satni test.

- Ovo je ono od čega živimo, nama je najmanje u interesu da sa Zrća bilo tko ode zaražen. Planiramo i dalje pratiti upute i evo, ponavljam, postrožiti mjere. Ako su svi gosti cijepljeni, ako na licu mjesta obavljaju test te ako ne dozvolimo više ni 48-satni test, a kasnije primamo samo cijepljene po uzoru na Grčku, koja je to već počela provoditi, onda zaista opasnosti od žarišta ne bi trebalo i neće biti - zaključio je Šime Oštarić.

Iz Noa Beach Cluba su dodali i kako su spremni osigurati cijepljenje na licu mjesta.

- To nam je također u planu, da. Razgovaramo još uvijek s nadležnim institucijama, vodit ćemo se njihovim uputama, preporukama i mogućnostima. Ali to nam je svakako još jedna od metoda koju smo voljni provesti i organizirati kako bi ostali sigurno mjesto. Pokazali smo inicijativu prema Stožeru da i to osiguramo jer nam je najbitnije da radimo ovu sezonu, ali da radimo s potpunom sigurnošću da ničije zdravlje neće biti ugroženo - zaključila je Josipa Žižić.