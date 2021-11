Domaći glazbenik i producent, Vlaho Arbulić i popularna pjevačica Zsa Zsa ostvarili su svoju prvu suradnju i prije nekoliko dana izbacili novi hit duet na engleskom jeziku, 'Flowerpot'. Što su rekli o pjesmi, zašto misle da ima veliki potencijal postati svjetskim hitom i možemo li očekivati još njihovih suradnji, pročitajte u nastavku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kako je došlo do ove suradnje? I po čemu je ovaj duet drugačiji od svega što trenutno postoji na domaćoj sceni (osim, naravno, što je pjesma na engleskom jeziku)?

"Bili smo usred kreativno-zabavnog druženja u studiju Républika i od nekuda sam iskopao tu svoju staru pjesmu", govori Vlaho. "Jelena (ako ju itko tako zove) se odmah zakačila i spontano otpjevala improvizaciju drugog versa. To je naravno odmah bilo savršeno i tako je ostalo do kraja. Pjesma je drugačija automatski zbog prožimanja pop i country žanra koji je specifičan za američko podneblje i ovdje se rijetko čuje u ovakvom obliku. Takav zvuk je inače više svojstven meni nego Zsa Zsi, ali se ona snašla fenomenalno", dodaje.

Je li upravo odabir engleskog jezika način da ova pjesma dođe i do mnogo šire publike? Što ste time htjeli postići?

"Cijela baza mog glazbenog znanja i stila počiva na engleskoj glazbi koju sam slušala cijelo djetinjstvo - od starijih izvođača poput Ette James i Arethe Franklin, Whitney, Mariah, Christine Aguilere, Lauryn Hill pa do Chrisa Browna, Biebera, Rihanne i Ariane", rekla je Zsa Zsa. "Svi moji glazbeni uzori su s engleskog govornog područja i zapravo mi je to jedan logičan i dugo željen i najavljivan korak, a i to je tek početak. No Vlaho je ipak dobro poznat kao netko tko na našim područjima radi svjetski sound i takav tip pjesama, tako da je bila čast napokon zakoračiti u to baš s njime", dodala je.

"A što smo željeli postići? Prije svega, svaka pjesma koju snimam je stvar gušta i ljubavi prema cijelom procesu... Ali još jedan od razloga zašto mladi toliko vole pjevati na engleskom jeziku jest i to što je takvo tržište puno veće i možeš doprijeti do puno više ljudi koji bi možda mogli zavoljeti to sto radiš. A na kraju dana mi od toga živimo, od reakcija i emocija ljudi. Nas to hrani i uvijek je lijepo kad pjesma dođe do velikog broja slušatelja. Engleski jezik joj daje upravo tu priliku", dodaje Zsa Zsa.

Kako je teklo stvaranje ove pjesme, od pisanja do snimanja pa do puštanja u javnost? Kakve su zasad reakcije ljudi?

"Pjesma je dugo stajala u ladici, odnosno u glasovnim zapisima na mobitelu nakon što je nastala na jednom putovanju. Inače uvijek volim nositi jednu malu gitaru sa sobom na put jer me znaju uhvatiti lijepi trenuci inspiracije. Zatim smo se nedavno Mihovil Šoštarić i ja uhvatili produkcije te pjesme i konačno snimili spot sa 'Sestricama' koji sada imate priliku vidjeti", rekao je Vlaho.

Vaša kemija u spotu i pjesmi je baš posebna, a spot podsjeća na neki američki ljubavni film... Tko je radio spot i kakvu ste priču njime pričali?

"Priču je zapravo ispričao dobro uigrani tim iz "Sestrica". U ovom slučaju ja sam malo uskočila u Vlahin već dobro poznati život uz motore i moram vam reći da mi se jako dopalo! Uz mali začin nekih country detalja na stajlinzima... Baš mi je bilo cool naći se u toj ulozi u kojoj je Vlaho 'kao rođen'! Priča je ljubavna, ali i nostalgična za nekom prekinutom ljubavi koja je praktički ostala nedorečena i još uvijek je tu negdje u zraku, ali je zapravo više nema u onom punom smislu... Tako da je sve zajedno nekako sjetno. Želim pohvaliti beauty ekipu koja je razvalila - Anu Nikačević, Anamariju iz "Raptur Hair" i Ivu Grgurić iz The Laba, oni su nas napravili svjetskima", rekla je Zsa Zsa.

Možemo li uskoro od vas očekivati neku sličnu suradnju? Što nam još spremate? Jer zajedno ste glazbeno, čini nam se, savršeni!

"Hvala na komplimentima! Nikad ne znate... Ja volim raditi po feelingu, pa kuda me dovede, dovede me... Uvijek ima neki razlog zašto se neke stvari baš tako poslože. S Vlahom definitivno mislim još surađivati, vrlo vjerojatno i kao autorica na mojim autorskim engleskim pjesmama", poručila je Zsa Zsa.

Baš nas zanima što ćemo još vidjeti od ovog uspješnog dua. Jedva čekamo sve njihove nadolazeće projekte, samostalne ili zajedničke!