Pjevačica Zsa Zsa (27) objavila je fotografije 'prije' i 'poslije' koje se na prvi pogled odnose na njezinu kožu lica, no zapravo je poslala snažnu poruku o ljubavi prema sebi. Mlada pjevačica otvorena je o svojoj borbi s aknama, a fotografije koje je objavila točno su godinu dana razmaka. Iako je ten uspjela popraviti, njezin post ne govori uopće o aknama:

- Isto mjesto i ista, ali potpuno druga osoba. I pritom ne mislim toliko fizički druga... PSIHIČKI! Totalno neka nova, sigurnija, sretnija... Samo zato jer sam prihvatila samu sebe... ZBOG VAS. Da... zbog vas! Nisam se promijenila preko noći, sama... Ljudski je tražiti potvrdu u drugima, to je odrastanje. A onda je s vremenom naučiš pronaći u sebi. - započela je objavu pjevačica.

- Pokazali ste mi koliko smo SVI jednaki, u trenutku kad ste mislili da ja to pokazujem vama... A ne znate koliko je to zapravo trebalo meni. Hrvatska, BiH, Srbija, Slovenija, Makedonija... i dalje... SVI smo tu, jedni za druge! I sve one lijepe riječi koje ste slali meni, nastavite širiti i drugima! Jedna topla riječ čini čuda! Ohrabrujte nesigurne i budite primjer na ovim okrutnim društvenim mrežama.

Zsa se zahvalila podršci koju dobiva od svojih fanova i istaknula kako je sve uspjela uz njih.



- HVALA VAM JOŠ JEDNOM NAJVIŠE, zbog vas sam danas čiste kože i još čišćeg uma! Faca si kad se oko tebe ljudi osjećaju ugodno i faca si kad ne glumiš frajera il frajericu na način da spustaš druge oko sebe! Faca si kad si samo i jednostavno TI, bez prenemaganja - zaključila je pjevačica.

Objava je prikupila mnoštvo lajkova i pozitivnih komentara, a jedna od pratiteljica pitala je pjevačicu zašto se otkrije kako je došlo do te promjene.

- Pola puta je sve ovo sto sam napisala ispod slike, a drugi dio već dugo planiram snimiti, ali nikad ne uzmem vremena. Vrlo je jednostavno, potrudit ću se ovaj tjedan! - odgovorila joj je Zsa Zsa.

- 'Inspiracijo', 'Bravo ljepotice', Tako je to super čitati od tako mlade osobe i tako poznate osobe. Hvala na ovim riječima' - pisali su joj.

Zsa Zsa prije godinu dana otvoreno je progovorila o svom problemu s aknama, a učinila je to kako bi se bolje osjećala u svojoj koži i pomogla onima koji se bore sa sličnim problemom. Kaže da je zbog akni izgubila puno samopouzdanja, a danas u svojoj koži blista.

- Akne i problematična koža normalna su stvar i tako se prema tome trebamo i odnositi.