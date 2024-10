Zucchero i Tony Cetinski uvest će Dubrovnik u 2025.: 'Jedan košta 60.000 eura, a drugi 300.000'

Za doček Nove 2025. na Stradunu pjevaju dvije velike zvijezde, veliki glazbenik Tony Cetinski i međunarodna zvijezda Zucchero. O njemu ne treba previše govoriti. Zašto on? Razmišljali smo u tom međunarodnom smjeru tko je onaj koga za prvi put trebamo dovesti, a da je svjetska zvijezda, njegove pjesme znaju svi, oni koji i ne znaju za njega znaju mu pjesme. Veliki je to iskorak za Dubrovnik, ima 20 godina da svi ističu bitnim da napravimo napravit taj korak naprijed i dovesti jednu stranu zvijezdu, a to nije lako, objasnio je gradonačelnik Mato Franković na službenom predstavljanju programa Dubrovačkog zimskog festivala.

Na dočeku Nove godine na Stradunu pjevat će megazvijezda Zucchero, platit će ga 300.000 eura! | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Enormna mi je čast što na kraju drugog mandata možemo reći da smo doveli sve regionalne zvijezde, ove godine svjetsku zvijezdu. Oni su savršen tandem ta Nova godina bit će za pamćenje, dodao je Franković. Program kreće 30.11. koncertom Jelene Rozge. Svih zanima 6.12., Đani Stipaničev, klapa Ragusavecchia i klapa More uz želju za Thompsonom ako mu obiteljske okolnosti dopuste. Nadamo se. Obzirom na letove tijekom zime, zimski turizam se ovim primjerom pokazuje uspješnim, postići ćemo onaj efekt koji smo željeli, a to su strani posjetitelji na dočeku. Zahvaljujem Rixosu jer dovode tri velike zvijezde za Novu godinu, pa kad vidite da imamo Severinu, Graša, Dina Merlina, Tonija Cetinskog i Zucchera u četiri dana, pet mega zvijezda nema nijedan grad u Hrvatskoj.

Koncert Tonya Cetinskog u Areni Zagreb | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Sve to skupa moramo povezat sa studentskim domom koji radi sjajan program s brojnim izvođačima. Sve što svi rade koordinirano je s gradskom upravom, takav niz koncerata nema.nijedan grad u regiji. Imamo najbolji program adventa - zaključuje gradonačelnik.

Foto: Hendrik Schmidt/DPA

- Zadnje dane prije mega koncerta imamo koncert 28.12. 'Dobra večer prijatelji' posvećen Milu Hrniću kako bi odali počast Milu. Tony košta 60 tisuća eura, a Zucchero 300 tisuća eura. Tonija plaćamo iz proračuna, a Zucchera su u potpunosti pokrili sponzori kojima ćemo na vrijeme zahvaliti - rekao je Franković