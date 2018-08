Zvali su ga Petar Pan, iako je on htio glumiti superjunake...

Legendarni kralj popa proslavio bi 60. rođendan 29. kolovoza da nije prerano napustio svijet prije devet godina. Bio je najnagrađivaniji umjetnik svih vremena – oborio je 23 Guinnessova svjetska rekorda, primio 40 Billboardovih nagrada i 26 nagrada American Music Awards.

Foto: Promo INSPIRIRAN ORAŠAROM Jackson je u počast Čajkovskom i njegovu ‘Orašaru’ dao sašiti odijelo za spot ‘Thriller’, a kostime je nabavio dobrotvornim donacijama

Zbog njega je Guinnessova knjiga svjetskih rekorda otvorila novu kategoriju, a to je najplaćeniji preminuli glazbenik jer mu je nakon smrti imovina narasla na vrtoglavih milijardu dolara. Zaradio je čak dvije zvijezde na Stazi slavnih u Hollywoodu – jednu sa samostalnom karijerom, a drugu kao dječak u bendu Jackson 5. Iako je još kao dječak postao slavan, njegovo djetinjstvo bilo je daleko od savršenog.

Foto: Promo PJESMA GA UMALO UBILA Ispričao je kako se vozio u automobilu i slušao ‘Billie Jean’, toliko se udubio u pjesmu da je skoro poginuo

Rođen je kao osmo dijete od desetero braće i sestara u obitelji, a debitirao je kao šestogodišnjak u grupi Jackson 5 sa starijom braćom Titom, Jackiejem, Jermaineom i Marlonom. Pjevao je te svirao congo bubnjeve i tamburine. Prije nego što su postali poznati, svirali su u malim klubovima gdje su često bili izloženi tučnjavama, golotinji i alkoholu. Ipak, ocu to nije smetalo. Nakon što je Jackson 5 postao poznat, dječaci su djetinjstvo gubili u studiju, ali to nije bilo najgore. Ono je tek uslijedilo ako bi netko odsvirao krivu notu. Tata ih je čekao nekoliko metara dalje s remenom i istukao.

Foto: Promo POMOĆ VAN HALENA Neke radiopostaje nisu htjele puštati njegovu glazbu jer je Afroamerikanac, ali su pustili ‘Beat It’ jer je Van Halen u toj pjesmi odsvirao dio na gitari

- Ako sam napravio nešto krivo, ulovio bi me – rekao je Michael, a nekoliko godina prije smrti priznao je da ga se još boji jer su ožiljci ostali, no se otac popravio. Govorio mu je da je ružan i rugao mu se zbog velikog nosa. O djetinjstvu je prvi put progovorio kod Oprah.

Foto: Promo DOMOVINSKI RAT Kralj popa bio je pogođen stradanjima u Domovinskom ratu, stoga je odao počast stradalima u svojoj pjesmi ‘Earth Song’

- Još imam komplekse, noćne more i probleme sa spavanjem. Kao dijete osjećao sam se izolirano. Kad vidite snimke s koncerata, teško je propustiti moj osmijeh koji sam stalno nosio na licu. Ali tu se skrivala samo bol – govorio je Jackson. Tog doba nije se rado sjećao, a za sebe je rekao kako je zvučao kao Minnie Mouse. Počeo je solo karijeru, a najveći uzlet uslijedio je nakon donedavno najprodavanijeg albuma svih vremena.

Foto: Promo Obožavao je čitati ‘Starca i more’ i gledati ‘Pinokija

- Razmišljajte kao Michelangelo kad je oslikavao Sikstinsku kapelu. Samo je nebo granica - rekao je svojim suradnicima kad su stvarali “Thriller”. Pjesma je postala hit na svim radiopostajama i na Billboardovoj ljestvici provela čak 122 tjedana, a videospot i danas slovi za jedan od najboljih ikad napravljenih u glazbenoj industriji.

Foto: Promo Jacksons 5 s Muhammadom Alijem

Ipak, malo je nedostajalo da spot “Thriller” kakav danas znamo nikad ne ugleda svjetlo dana. Michael je htio uništiti snimke kad je saznao da su Jehovini svjedoci čuli da on snima spot o vukodlacima. Tek se kasnije složio kad su mu predložili da se na početku videa ogradi od okultnog pismenom izjavom:

- Prema mojim osobnim stavovima objavljujem da ovaj spot nema nikakve veze s okultnim - stoji na početku videospota uz njegov potpis. Njegova partnerica iz spota bila je Ola Ray, Playboyeva zečica koja je izjavila kako je tijekom snimanja ljubovala s pjevačem. Rijetki znaju da je djevojka iz hita “Billie Jean” zapravo postojala.

Foto: Promo Njegov kultni ples ‘moonwalk’

- Billie Jean nije moja ljubavnica. Ona je samo cura koja misli da sam ja taj. I mali nije moje dijete – stoji u pjesmi, a Jackson je ispričao kako mu se spomenuta djevojka jednog jutra popela na balkon i izjavila da je on otac njezinih blizanaca. Tom pjesmom postao je prva afroamerička zvijezda na MTV-u.

Foto: Promo Skoro je uništio spot za pjesmu ‘Thriller’ pa se na kraju na početku spota ogradio da nema veze s okultnim

U spotu je dokazao da je vladar podija te popularizirao ples koji su mnogi pokušavali, a samo rijetki uspjeli kao on. “Moonwalk” se temelji na pokretima poznatog francuskog mimičara Marcela Marceaua. U spotu “Smooth Criminal” njegov “moonwalk” izgledao je kao lebdenje, ali je kasnije otkriveno kako je Jackson tada koristio posebne cipele koje su u sebi imale uvlačive klinove u petama.

Foto: Promo PROFESIONALNA EKIPA Na spotovima je radio s vrhunskim stručnjacima, tako je videospot “Bad” režirao slavni Martin Scorsese

Iako je slave i novca bilo napretek, Jackson nikad nije prežalio svoje izgubljeno djetinjstvo te je sam sebe nazvao Petrom Panom. Krajem osamdesetih kupio je Neverland Ranch i tamo sagradio zabavni park. Bio je kao dijete, a obožavao je čitati knjigu “Starac i more” i gledati crtić “Pinokio”.

Foto: Promo LJUBITELJ ŽIVOTINJA Obožavao je svoje čimpanze Bubbles i Maxa, a imao je ljame Louisa i Lolu. Imao je i tematski park

Kad je Marvel Comics devedesetih objavio bankrot, kralj popa je htio kupiti tvrtku. Plan mu je bio utjeloviti Spidermana na velikom platnu, a htio je glumiti i u “X-Men” franšizi. No umjesto njega zaigrao je Patrick Stewart. Družio se s Macaulayem Culkinom kojem je kasnije postao i kum. Glumac je često odlazio na igru u Jacksonovu kuću, a nedavno je ispričao kako mu kralj popa nedostaje.

Foto: Promo Krajem osamdesetih kralj popa snimio je duet s Freddiejem Mercuryjem. On i Freddie su postali bliski prijatelji, otkrio je prije nekoliko godina Brian May, gitarist grupe Queen.

Uživao je u mladosti. Volio je biti klinac sa mnom. Nikad se nisam osjećao neugodno, govorio je glumac o kralju popa. Michael je žarko želio postati otac, a to mu se i ostvarilo 1997. kad je s tadašnjom suprugom Deborah Jeanne Rowe dobio kćer Paris, a godinu poslije sina Princea. S dermatologinjom Deborah rastao se nakon dvije godine braka i dobio skrbništvo nad djecom.

Foto: Promo Veliki obožavatelj životinja ubirao je plodove Beatlesa čiji je katalog kupio 1985. za 47,5 milijuna dolara

No javnost je to osuđivala s obzirom na to da su 1993. protiv kralja popa podignuli optužnicu za pedofiliju. Je li Jackson kriv ili ne, nikad nije razjašnjeno jer se s roditeljima dječaka nagodio za 15 milijuna dolara. Zbog toga mnogi su mu zamjerali što odgaja svoju djecu i predbacivali mu što je rekao da zajedno spavaju u krevetu.

Foto: Promo

- Zašto ne bismo? Ako ste pedofil, Jack Trbosjek ili ubojica, to nije dobra ideja. Ali ja to nisam. Prije bih si prerezao vene nego što bih povrijedio dijete - kazao je u jednom intervjuu. Često je punio medijske stupce i zbog estetskih korekcija. Dok su neki tvrdili da je promijenio boju kože, Jackson je ispričao drugu priču.

Foto: Promo

- Osamdesetih mi je dijagnosticirana bolest vitiligo i počele su mi se pojavljivati bijele mrlje na tijelu – kazao je. Osim toga, kad je 1984. snimao reklamu za Pepsi Colu, spletom nesretnih okolnosti u glavu ga je pogodila raketa za specijalne efekte i spalila mu kožu lica i glave. Teška operacija ostavila je posljedice i natjerala ga da počne piti analgetike kako bi ublažio bol.

Foto: Promo

Uskoro je njegova prava i najveća ovisnost postala upravo estetska kirurgija. Korigirao je nos, zatezao lice i u obraze ugradio implantante, mada to nikad nije htio priznati. Njegova je boja kože postajala sve svjetlija, a devedesetih je objavljeno kako Jacko boluje od leukodermije, rijetke kožne bolesti, zbog koje koža gubi melanin, pigment koji joj daje boju.

Foto: Promo

Da su devedesete za njega bile kobne, dokazuje to što je često otkazivao turneje zbog visokog krvnog tlaka i dehidracije. Nedugo nakon toga i lice mu se počelo raspadati. Preminuo je 25. lipnja 2009. od zastoja srca, a za njegovu smrt optužen je dr. Conrad Murray koji mu je dao fatalnu dozu anestetika Propofola. Te godine Michael se pripremao za turneju “This Is It”, a kada je umro, “srušila” se Wikipedia i Twitter. Njegov sprovod koji se emitirao u cijelom svijetu pratili su milijuni ljudi, a nekoliko godina poslije majka Katherine ispričala je kako je grob u kojem je pokopan zapravo prazan.

Foto: Promo

- Njegovo je tijelo mjesecima smo držali na ledu, a onda ga napokon u tajnosti kremirali – rekla je i dodala kako su pepeo prosuli ispod njegova najdražeg stabla kruške na njegovu voljenom imanju Neverland.