Zvijezda (23) 'Američkog Idola' izgubila je život u prometnoj nesreći: 'Nedostajat ćeš nam...'

Willie Spence (23), drugoplasirani natjecatelj u 19. sezoni 'Američkog Idola' (American Idol), poginuo je u utorak u prometnoj nesreći.

Detalji nesreće još nisu poznati, ali vijest o smrti je potvrdio Spenceov rođak za TMZ, kao i informaciju da je mladom pjevaču u jednom trenutku pukla guma na automobilu.

Nakon što je zamijenio gumu i nastavio se voziti kući iz Tennesseeja u Atlantu, navodno se zabio u kamion koji je bio parkiran uz rub ceste.

Spence je pjevajući hitove poput 'A Change is Gonna Come' i 'Georgia on My Mind' oduševio suce i publiku u 19. sezoni Američkog idola, no pobjedu je na kraju odnio Chayce Beckham.

Producent Randall Emmett oprostio se od Willieja dirljivom porukom.

- Imao sam sreće što je pjevao za mene uživo u mom domu i na drugim događanjima, nedostajat ćeš mi prijatelju. Znam da si dirnuo toliko nas - napisao je.

