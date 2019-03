Zvijezda filma 'Moj dida pao s Marsa' imala nezgodu na setu

Glavna junakinja prvoga hrvatskog ZF filma za djecu 'Moj dida je pao s Marsa', Lana Hranjek (13), odlično se snašla u ulozi djevojčice Une koja spašava djeda od izvanzemaljaca. Iako su probe trajale šest mjeseci jer glumi s robotom, a ne sa stvarnim likom pa je to specifičan proces, Lani je na snimanju bilo vrlo zanimljivo iskustvo.

- To mi je bila prava avantura. Teksta iz filma se sjećam gotovo cijelog, a zauvijek ću pamtiti ekipu sa seta. Bili smo pravi tim - kaže nam mlada glumica. Radnja filma počinje tako što Una u podrumu kuće slučajno otkrije da je djed kojeg su oteli izvanzemaljci i sam izvanzemaljac čiji se brod davno srušio, a tu je ostao njegov pilot, mali mrzovoljni robot. Una i robot imaju manje od 24 sata da pronađu i spase djeda. Zbog toga je u školi već nazivaju zvijezdom i ponosni su na njezin uspjeh.

Uzor su joj glumice Millie Bobby Brown (15) i Maddie Zigler (16). Kako je rekla, zbog uloge u filmu neka je djeca sad više poštuju. Sretna je što su joj roditelji bili velika potpora pa su prolazili s njom sve prepreke na koje je naišla tijekom snimanja.

- Obitelji se jako sviđa film. Ponosni su na mene, zvali su rodbinu na premijeru - ispričala nam je djevojčica.

O tome da postane glumica sanjala je odmalena. Sad kad je okusila glumu, shvatila je kako je to njezina prava ljubav te se planira time baviti i u budućnosti. Ipak, voli i plesati pa nije ni to isključeno. Snimanje je bilo prilično naporno, ali malenu profesionalku ni to nije obeshrabrilo.

- Ako nešto voliš, ništa ti nije toliko teško - ističe. Priželjkuje si brojne uloge, a voljela bi glumiti i pozitivku i negativku jer bi htjela vidjeti kako bi se snašla u takvim situacijama. Jedna scena najviše joj je ostala u sjećanju.

- Najbolji dio mi je kad smo Dodo i ja bili sami u šumi i kad je Petra (mama) izbacila Svena iz automobila. Snimali smo na rijeci Mrežnici scenu gdje se penjem po drvetu da spasim Dodu. Bila sam osigurana užetom, ali sam morala brzo hodati po stablu. Tad sam se poskliznula i pala. Visjela sam možda jedan centimetar iznad vode. Umjesto da sam se popela na drvo, ja sam se tamo

glupirala i najednom je uže puklo. Temperatura rijeke bila je ispod nule. Imala sam ronilačko odijelo, ali mi nije puno pomoglo. Nakon toga sam se išla presvući i nastavila sam snimati - prisjetila se.

Film je u kinima od 21. ožujka, a osim Hranjek, ulogu imaju i Ozren Grabarić, Nils Ole Oftebro, Petra Polnišova, Alex Rakoš, Sven Barac, Tonka Kovačić i Lucija Šango. Na društvenim mrežama već su se formirali obožavatelji filma koji ga ne prestaju hvaliti. Tvrde kako je to jedan od onih filmova koje djeca moraju pogledati jer je smiješan, zanimljiv, ali i djeca iz njega nešto mogu i naučiti.