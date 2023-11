Zvijezda filma o jugoslavenskoj atomskoj bombi: 'Doveo sam se do iznemoglosti zbog te uloge'

Ovih dana u hrvatska kina stiže film "Čuvari formule" u kojem igra glavnu ulogu - znanstvenika Dragoslava, koji vodi pokuse s lančanom reakcijom u Nuklearnom institutu Vinča 1958. Film u režiji Dragana Bjelogrlića snimljen je prema istinitom događaju kad je grupa mladih znanstvenika ozračenih velikom dozom radijacije u najvećoj tajnosti poslana u Francusku na liječenje.

Radivoje Bukvić (44) proveo je 12 godina u Francuskoj i igrao je i u velikim produkcijama, a onda se vratio u Beograd zbog glavne uloge seriji "Besa" i ostao. Potom je uslijedila uloga u "Čuvarima formule".

Foto: Neva Zganec/pixsell

- Zbog ovog filma smršavio sam 13 kilograma. Svatko od nas je imao svoj način mršavljenja, ali ja sam išao na autofagiju. Povećavao sam vrijeme kad ne bih ništa jeo nego samo pio vodu ili nezaslađeni čaj. Prvih sedam dana 16 sati nisam jeo ništa, a onda sam jeo tri obroka u roku od osam sati. Onda nisam jeo 18, pa 20 sati na dan, a najdulje je bilo 37 sati. Doveo sam se do potpune iznemoglosti da bih što bolje ušao ispaćeni lik Dragana - kaže.

Nakon dramskih uloga u "Besi" i "Čuvarima formule" jeste li poželjeli igrati u nekoj komediji?

Pa dobro je da su se zaredale ovakve ozbiljne uloge, ali volio bih i komediju. Problem je što imam sitne oči koje su udubljene pa kad spustim glavu, stvori se sjena i to izgleda na ekranu vrlo dramatično, pa sam vjerojatno zbog toga predodređen na te ozbiljne uloge patnika.

Kolegica Alisa Radaković kaže da ste zapravo vrlo duhovit. Jeste li?

Rođen sam i odrastao u Somboru i tamo se uglavnom ništa uzbudljivo nije događalo. Zato sam, da bih zabavio sebe i druge, uvijek izmišljao neke dogodovštine i pričao ih drugima da ih nasmijem, a neki to nisu shvatili, pa su govorili da sam lažov. Ali već u trećem osnovne zbog te bujne mašte znao sam da želim biti glumac jer je u glumi sve moguće, mogu biti bilo tko i mogu doživjeti najuzbudljivije stvari na svijetu. Kasnije sam se vratio toj velikoj dječačkoj želji da postanem glumac i upisao Akademiju.

Foto: PROMO

Ipak, na setu "Bese" vam se stvarno i dogodila vrlo uzbudljiva situacija, kad vas mafijaši natjeraju da se borite za vlastiti život tučnjavom u bazenu.

Da, u toj napuštenoj tvorničkoj hali bio je prostor dubine 30-ak centimetara i podsjećao je na bazen. Scenaristi su se dosjetili da bi ga mogli ispuniti vodom i na dno staviti strunjače da ublaže naše padove. Ali nismo predvidjeli da je voda polako otjecala. Pa kako smo ponavljali scene tučnjave da budu što uvjerljivije, tako je voda postajala sve plića i kad me kolega bacio na tu strunjaču, udario sam bradom tako snažno da su mi napukla tri zuba. Srećom, nijedan se nije pomaknuo, tako da je stomatolog to riješio zubnim navlakama.

Igrali ste 2013. Alika u "Umri muški - dobar dan za umiranje" s Bruceom Willisom. Kakav je ostavio dojam na vas?

Fenomenalan. Trebali smo snimiti neku scenu i ja sam rekao da bi bilo logičnije da to napravimo drukčije. Njemu se to jako svidjelo, prihvatio je i tako sam mu valjda postao simpatičan. Snimali smo u Budimpešti pa bi me stalno ispitivao što i gdje sam jeo i kamo da ode na ručak. Inače je prema drugima držao distancu. Ali on je bio i ostao jedna od najvećih holivudskih zvijezda. Čim bi se saznalo da je negdje u gradu, tu bi u tren oka dojurile horde ljudi. Jako mi je žao da je tako bolestan.

Foto: promo

Što trenutačno snimate?

Snimio sam francuski film 'Sulak' o Bruni Sulaku, Alžircu, legionaru koji je u Francuskoj 80-ih postao poznati pljačkaš. Igram njegova kompanjona Novicu Živkovića iz Leskovca, zajedno su opljačkali stotinjak zlatarnica i bili su preteče Pink Panthera.

Našu publiku jako zanima i kad će treća sezona "Bese"?

Nažalost, u srpnju je iznenada preminula moja draga prijateljica Tea Korolija, koja je bila producentica serije. Tea je, kad govorimo o 'Besi', bila nezamjenjiva. Ona je bila glavni pokretač, okupljala je ljude i ova serija je imala toliko uspjeha zahvaljujući njoj. Predivna osoba koju smo svi obožavali. Njezinim odlaskom situacija je kompliciranija, ali baš zbog Tee nastavit ćemo dalje.