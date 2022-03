Srpski glumac Milan Marić (31) navodno je već mjesec dana u vezi s Mijom Bjelogrlić (25), kćeri srpskog redatelja Dragana Bjelogrlića (58), piše Blic.rs. Upoznali su se tijekom snimanja filma 'Toma', u kojem Milan tumači glavnu ulogu, lik Tome Zdravkovića, a čiji redatelj je upravo Mijin otac.

Milan i Mia su se zatim zbližili na proslavi nakon dočeka Nove godine, a za njihovu vezu još nitko ne zna osim najbližih prijatelja. Oboje su jako privatne osobe koje ne govore u svom ljubavnom životu u javnosti, a glumac je to često znao naglasiti u medijima kad bi ga pitali za privatni život.

- Bio sam u vezi sa starijom djevojkom, bio sam i s mlađom, imao sam divne odnose, divne veze s nekim divnim osobama. U svim tim vezama daleko više su me interesirale neke druge stvari, a ne razlika u godinama ili slične trivijalnosti. Ako se dvije osobe prepoznaju i žele da budu jedna s drugom, tko je taj otac morala, koja je to društvena norma koja propisuje da to nije u redu? Ali zašto to nekoga zanima? Ljudi bi trebali baviti svojim odnosima i ne ulaziti u tuđe - izjavio je Milan jednom prilikom.

Podsjetimo, Milan je 2014. u Beogradu upoznao našu glumicu Ninu Violić (49), s kojom je bio u vezi godinu i pol. Prekinuli su, kažu, zbog toga što su zbog poslovnih obaveza teško održavali vezu na daljinu.

Kasnije se pisalo da Marić ljubi kolumnisticu Vanju Bahilj, koja je od njega starija devet godina. Veza nije bila dugog vijeka, a nakon toga je Milan bio u vezi s poduzetnicom Jelenom Pavlović (50). Ovaj par nikada nije javno pričao o svojoj ljubavi i bili su uspješni u tome da izbjegavaju medije i znatiželjnike, ali Milan je u nekoliko navrata snimljen dok je odlazio do Jeleninog stana.