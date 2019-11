Zvijezda Igre prijestolja: U srcu će mi zauvijek biti Dubrovnik...

Kako je ovog proljeća snimljena zadnja epizoda HBO-ova projekta 'Igra prijestolja' u kojoj je utjelovila lik Daenerys, britanska glumica Emilia Clarke (33) okrenula se novima. Prvi od njih je romantična komedija 'Last Christmas' u kojem igra Hrvaticu. Osim toga, sama je glumica puno vremena provela u Hrvatskoj. Kako kaže, rado se prisjeća tih dana.

- Dubrovnik, koji je čarobno mjesto. Posebno se sjećam jednog slobodnog dana, kad smo nekoliko kolega i ja unajmili brod te isplovili na pučinu. Cijeli dan smo proveli plivajući i uživajući u suncu, a navečer smo otišli u konobu i guštali u domaćoj hrani. Taj dan neću nikad zaboraviti, a Dubrovnik će zauvijek ostati u mojem srcu - rekla je Emilia za Gloriju. U Dubrovniku je boravila dok se snimala serija 'Igra prijestolja'. Kaže kako se ne može sjetiti ni jedne hrvatske riječi, sve je zaboravila od tada.

Emilia sada u filmu redatelja Paula Feiga (57) tumači Katarinu Andrić, koja je devedesetih s roditeljima napustila Hrvatsku i stigla u London. Za priču nije toliko značajno njezino hrvatsko podrijetlo, koliko niz nezgoda koji je dovedu do Toma te njih dvoje tijekom božićnih blagdana započnu romansu.

Iako više nije nepoznata djevojka iz Londona, Emilia Clarke osjeća neke poveznice s Kata­inom, koja nakon traumatičnog razdoblja ne zna što bi sa sobom - a tako se osjećala i glumica na početku karijere, pogotovo nakon što je 2011. preživjela aneurizmu u mozgu. Svjesna da je mogla umrijeti, Emilia je nakon oporavka pokrenula i aktivirala se u humanitarnoj organizaciji SameYou, koja pomaže mladima nakon ozljeda mozga ili moždanog udara.

- U doba kad se sve to događalo nisam znala kako bih se s time nosila. Situacija je bila ovakva: dvadeset i dvije su mi godine, dobivam ulogu iz snova i onda se razbolim. Iz današnje perspektive, nevjerojatno mi je to što sam se ja tada najviše bojala da ću izgubiti posao. Da će me netko nazvati i reći da su me maknuli iz priče. Da je sve gotovo. Nisam se bojala da ću umrijeti, nego da će nestati Daenerys. Brinula sam se o potpuno pogrešnim stvarima, no u tim godinama očito nisam mogla sagledati ozbiljnost cijele situacije. Sad imam jasnu sliku - rekla je glumica.

'Last Christmas' je njezin prvi film nakon 'Igre prijestolja'. Emilia želi iskušati nove glumačke vještine, a lik koji tumači poistovjećuje sa sobom u mlađim danima.

