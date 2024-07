Zvijezda Interstellara u šaljivom videu komentira predstavu svog kolege koji dolazi u Zagreb

Svi klaunovi u Americi su jako uzbuđeni zbog Komik Motiona, predstave koja dolazi na Ljetnu pozornicu Teatra Exit u Zagrebu. Bit će odlično, unatoč tome što se u njoj pojavljuje i David Shiner.

Ovim riječima je Bill Irwin, obučen u klaunsko odijelo, pozvao Zagrepčane da dođu u petak, 19.7. na Ljetnu pozornicu Teatra Exit na krovu Centra mladih Ribnjak u 21 sat. Irwin je poznat po brojnim kazališnim ostvarenjima, glumi u “Sesame Streetu” i seriji “Zakon i red: Odjel za žrtve”. Glumio je sa Sally Field, Anne Hathaway i Matthewom McConaugheyem, stepao s Lizom Minelli, radio s Christopherom Nolanom kad je u Interstellaru 'oživio' TARS.

Njegov dugogodišnji glumački partner s kojim je imao dvije hit predstave na Broadwayu i osvojio Tonya, David Shiner, ima premijeru svoje predstave Komik Motion.

Foto: IvanM

Shiner, koji režira predstave za Cirque du Soleil i jedan je od najpoznatijih svjetskih klaunova, vraća se u Zagreb nakon dvije godine jer je ovdje, kako sam kaže, našao idealnu ekipu za izvesti ono što je zamislio. Kao i prvi put, u Zagreb ga dovode Triko Cirkus Teatar i Ivan Đuričić, ali ovog puta im se u produkciji predstave pridružio i Teatar Exit.

- Klaun koji je nasmijavao publiku na ulicama Pariza i onda preuzeo najvažnije kazališne daske na Broadwayu za zagrebačku publiku 4 večeri izvodit će autorsku predstavu Komik Motion. Uz scene nastale klauniranjem u teškim vremenima, Shiner i njegovi klaunovi će izvoditi i one koje su ovog redatelja Cirque du Soleila vinule do zvijezda. Tako će publika Teatra Exit imati jedinstvenu priliku putovati kroz prostor i vrijeme od Ribnjaka do Broadwaya. Kroz ovu slapstick komediju gledatelji će se smijati tuđim pogreškama u svakodnevnim situacijama i prestati preozbiljno shvaćati svoje. Ipak smo svi bića od krvi i mesa koja putuju na ogromnom okruglom kamenu kroz Svemir. Nema jezične barijere, međusobne razlike su nebitne, jer svi dolazimo s istim ciljem: nasmijati se do suza. Broadway će biti u Zagrebu 18., 19., 26. i 27. srpnja na terasi Centra mladih Ribnjak, a za one na godišnjem klaunovi će otputovati na Splitsko ljeto (21. srpnja), Hvarske ljetne priredbe (22. srpnja), KULturno LJETO KKV u Sisku (23. srpnja) i Osječko ljeto kulture (25. srpnja) - kaže ekipa iz predstave.

Foto: IvanM

Shiner je često dolazio u Hrvatsku i držao klaunske radionice, a prije dvije godine je postavio i prvu predstavu. Tad je dao dva velika intervjua za 24sata i Express.

- Bio sam ovdje prije četiri godine i bilo mi je zabavno raditi s hrvatskim glumcima i klaunovima. Imao sam radionice po New Yorku, Francuskoj, na raznim mjestima, ali ovdje mi je bilo najzabavnije, jer Hrvati imaju sjajan smisao za humor i spremni su za sve. Nemaju granica. Spremni su poludjeti, a to je važno u klauneriji - rekao je.

U Hrvatsku se zaljubio.

- Zaljubljen sam u vašu zemlju. Prije par godina sam ovdje održao jednu radionicu s ekipom s kojom radim predstavu i fascinira me koliko talentiranih ljudi je ovdje. Od načina rada, spremnosti da prihvate kritiku i uče, genijalni su. Pogotovo mladi ljudi koji su još na Akademijama. Imate ljude koji bez problema mogu prešišati Hollywood i mislim da ću još nekoliko svojih predstava preseliti k vama - rekao je.

Tad je objasnio i da klaunovi nisu samo šašavi likovi s crvenim nosevima koji izvode trikove za djecu.

- Klaun nije samo lik u smiješnom odjelu, s crvenim nosom i previše šminke koji se glupira. Klaun spaja najveću tugu i najveću radost u jedan lik i pokazuje ljudima sve ono što ih muči pomiješano sa svime što vole. Ta ranjivost je osnovni alat klauna. Ako to možeš, onda povezuješ ljude u jedno prekrasno iskustvo u kojemu se zajedno smiju i plaču. To je bit umjetnosti - objašnjava David koji danas poučava na Akademiji u Münchenu - rekao je.

storyeditor/2022-09-26/PXL_141020_30493101.jpg | Foto: sandra simunovic/pixsell

Isto poručuju i iz Teatra Exit.

- Zaboravite na klaunove koji dolaze uz burgere, ovi su ipak za malo zreliju publiku koja plaća račune, želi šefu reći da sjaši, ide na više ili manje uspješne dejtove i pojača glazbu u autu da ne čuje čudne zvukove motora jer je kraj mjeseca - stoji u priopćenju kojeg su poslali.

U predstavi uz Davida Shinera igraju Iva Peter Dragan, Ivan Đuričić, Bojan Ban, Domagoj Ivanković, Iskra Jirsak te Nikolina Majdak koja se izmjenjuje s Irenom Terezom Prpić.