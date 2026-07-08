Zvijezda 'Kumova' pokazala poseban trenutak s bakom Nadom (96): 'Ljubav je najveća'

Moja baka Nada. 96 punih godina, u 97-oj... I dalje nasmijana, dočeka me kao da sam njeno dijete, ozari se... Ljubav je najveća, napisala je glumica Daria Lorenci Flatz uz video u kojem je pokazala djelić njihova druženja.

U njemu njih dvije razgovaraju, smiju se i razmjenjuju nježnosti. Glumica je baku pitala kako se osjeća i je li joj vruće, a baka Nada, unatoč 97. godini, sve je dočekala sa smiješkom.

Daria, istaknuta članica ansambla Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i zvijezda popularnih serija poput 'Kumova', često dijeli trenutke iz privatnog života, no objave posvećene baki uvijek privuku posebnu pozornost.

'Legenda!!!', 'Živjela još puno puno godina. Divna je zaista baka Nada', 'Nema veće sreće i ljubavi baka i unučad', samo su neke od brojnih reakcija pratitelja.