Ako pretražujete moje ime, samo ćete naći priče o tome kako sam izgubio pamćenje ili da umirem od srčanog udara, rekao je u podcastu 'Steve-O's Wilde ride' Frankie Muniz (36), nekadašnja zvijezda serije 'Malcolm u sredini'.

Glumac je ispričao da je tijekom godina dok se bavio sportom i utrkama doživio osam potresa mozga. Smetaju ga često pogrešna tumačenja njegovog zdravlja, a dodaje da on zapravo ima tek migrene kao posljedice svega.

- Često sam znao razmišljati tijekom godina zbog čega mi je pamćenje lošije. Jedini logični razlog su potresi mozga. Ali tko se može sjetiti svakog detalja u životu? Nitko, pa niti ja - rekao je Frankie.

Objasnio je da je zadovoljan sa svime što je postigao u životu, pogotovo u tako kratko vrijeme. Što se tiče serije 'Malcolm u sredini', on nekada zna pogledati koju epizodu, ali iskreno je priznao da se ne sjeća mnogo toga iz serije.

- Kao da to nisam ja na televiziji i to me pomalo rastužuje - zaključio je Muniz, koji je u ožujku prošle godine dobio sina sa suprugom Paige Price (28).