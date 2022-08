Zvijezda 'Malcoma u sredini' je otkrila gdje je 'nestao' Dewey

Glumac Frankie Muniz (36), kojeg većina gledatelja pamti kao nestašnog tinejdžera u kultnoj seriji 'Malcom u sredini', otkrio je što se dogodilo s glumcem Erikom Perom Sullivanom (31), koji je u seriji glumio Deweyja. Nakon što je serija 2006. završila, gotovo svi glumci nastavili su glumiti u serijama, a neki poput Bryana Cranstona (66), postali su velike zvijezde te dobitnici nagrade Emmy za ulogu u seriji 'Breaking Bad'.

- Da budem iskren, ne znam što radi. Mrzim to reći jer sam razgovarao s njim nekoliko puta otkako je show završio. Puno sam razgovarao s njegovim roditeljima. Dok sam bio u bendu, išli smo i svirali u gradu u kojem on živi. Njegovi roditelji su došli na nastup, no on nažalost nije mogao doći - rekao je Muniz za podcast Malcom France.

Dodao je i kako je razgovarao s roditeljima kolege Sullivana.

- Razgovarao sam s njima i Erik je bio posvuda, radio puno različitih stvari. Jedno znam, neki glumci ili ljudi jednostavno su morali raditi dok su bili klinci, a onda su poželjeli iskusiti druge stvari i na neki način živjeti normalnijim životom izvan svjetla reflektora. Mislim da je to ono što je on htio učiniti i drago mi je zbog njega - ispričao je Frankie.

Inače, Frankie je u ožujku prošle godine postao otac, sa suprugom Paige Price (29), dobio je sina.

- Čuo sam da će doživljaj biti velik, ali nisam stvarno očekivao da će moj sin imati tako veliki utjecaj na mene. Iskreno, nisam mislio da je moguće voljeti išta tako puno. Trebalo mi je dugo vremena da napišem objavu zato jer sam 1000 posto opsjednut s njime. Želim da je svaki trenutak kojeg provede na svijetu najbolji mogući - opisao je tada Muniz uz fotografiju na kojoj drži sinčića u naručju.

Frankie i Paige zaručili su se krajem 2018., a vjenčali su se u veljači 2019. Muniz je tada rekao da je svaki trenutak vjenčanja bio prekrasan. U rujnu 2020. otkrili su da će dobiti pojačanje u obitelji.

