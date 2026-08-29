Zvijezda 'Nasljednika' prekinula je zaruke zbog afere na setu?

Kad je bila djevojčica, Biran Damla Yılmaz zatvarala bi se u sobu i pred ogledalom glumila scene koje je gledala na televiziji. Nije niti slutila da će igra, koja joj je tad bila zabava, jednog dana postati njezin život. Danas je jedna od zapaženijih mladih turskih glumica, a hrvatski je gledatelji prate kao Yıldız u seriji “Nasljednik” na Novoj TV. Rođena je 28. lipnja 1997. u Gebzeu i glumom se počela baviti rano. Kad je imala 13 ili 14 godina, odlučila je napraviti prvi ozbiljan korak prema onome što je dotad bila samo dječja igra.

- Kad sam shvatila da je ljudima moja igra pravi posao i još zarađuju novac, pomislila sam: ‘Postoji li uopće bolji i zabavniji posao od toga?’ - ispričala je svojedobno za turske medije. Uz majčinu pomoć upisala se u agenciju Erberk i počela odlaziti na audicije. Velika prekretnica bila je serija “Kırgın Çiçekler”, koja se u Hrvatskoj emitirala pod naslovom “Anđeli” na Novoj TV od 2016. do 2017. godine.

U njoj je utjelovila Eylül, jednu od djevojaka koje odrastaju u domu za nezbrinutu djecu. Upravo joj je ta uloga donijela veliku popularnost, ali i neprocjenjivo iskustvo. - Ta serija mi je bila svojevrsna četverogodišnja škola - i pred kamerom i iza nje - rekla je. Nije joj, kako je govorila, bila najvažnija ni slava.

- Samo sam htjela raditi ono što želim - kazala je. Nakon “Anđela” uslijedio je niz televizijskih uloga, među kojima se posebno istaknula Kumru u popularnoj seriji “Zabranjeno voće”. Svaki je novi lik bio drukčiji i upravo je to ono što je željela od svoje karijere.

- Želim se jednog dana osvrnuti i reći da sam u karijeri imala šarene, potpuno različite likove - rekla je.

Danas je gledamo kao Yıldız u “Nasljedniku”, mladu ženu kojoj je život odredila obitelj, a brak trebao biti jedini izlaz. No Yıldız nije spremna odustati od svojih snova o obrazovanju i slobodi te je upravo ta njezina unutarnja snaga privukla Yılmaz. Priznala je da ni sama u početku nije potpuno razumjela Yıldız. No što je više radila na liku, to joj je postajala bliža.

- Yıldız je netko tko nikad ne odustaje od svojih snova. Želi živjeti život koji želi i misli da ga zaslužuje - objasnila je.

Lik je gradila imajući na umu žene koje žele biti slobodne i živjeti život koji zaslužuju, a posebno joj je bilo važno pronaći empatiju prema Yıldız. Izvan kamera Yılmaz kaže da je sasvim drukčija od nekih likova koje igra. Za sebe kaže da je kućni tip, pomalo majčinski nastrojena i voli imati svoj mir.

- Volim biti sama i ići sama sa sobom na spojeve - rekla je. Priznaje i da je osjetljiva i detaljna te da joj treba vlastiti prostor. No njezin je život izvan seta ipak puno šareniji. Yılmaz je završila srednju školu za kuharicu te kaže da obožava kuhati i pripremati hranu za druge. Slobodno vrijeme voli provoditi i uz slikanje, jahanje i putovanja. Posebno je veseli boravak u prirodi, gdje, kaže, najlakše puni baterije.

Kako voli šarolike uloge, tako je i njezin ljubavni život posljednjih mjeseci pun obrata. Prošle je godine prihvatila prosidbu poduzetnika Abdurrahmana Aydına, no u svibnju ove godine obrisala je njihove zajedničke fotografije i prestala ga pratiti na društvenim mrežama, čime su počela nagađanja o prekidu. U isto vrijeme pojavile su se i glasine da se zbližila s kolegom Ilhanom Şenom, s kojim glumi u seriji “Nasljednik”. Kad želi pobjeći od svega, društvo joj prave kućni ljubimci. Glumica je velika ljubiteljica životinja i svoje pse opisuje kao obitelj. Na ekranu je često okružena dramom i velikim emocijama, pa privatno najviše cijeni mir. Nakon svih uloga koje je odigrala, možda joj je zato najdraže biti samo Biran - daleko od kamera i reflektora.

*uz korištenje AI-ja