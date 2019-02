Zvijezda 'Pink Floyda' prodaje 120 gitara: 'Činim dobro djelo'

Gitarist i pjevač rock grupe 'Pink Floyd' David Gilmour (72) prodaje čak 120 svojih gitara jer je došlo vrijeme da 'donesu sreću' nekome drugome. Novac koji zaradi od prodaje donirat će u dobrotvorne svrhe, što je razveselilo javnost, prenosi Rolling Stone.

- Ove gitare su prema meni bile vrlo dobre. One su moji prijatelji. Dale su mnogo glazbe. Jednostavno, mislim da je vrijeme da ih produžim dalje i da služe nekome drugome. imao sam svoje trenutke s njima. Naravno, novac koji skupim će donijeti puno toga dobroga u svijetu i to mi je namjera - otkrio je David.

Ovih 120 gitara, koje će ići na aukciju u New Yorku, uključuju i crnu Fender Stratocaster, na kojoj je odsvirao 'Comfortably Numb', 'Money' i 'Shine On You Crazy Diamond'. Prodaje i 12-ožičanu Stratocaster gitaru koja mu je poslužila za pjesmu 'Wish You Were Here', kao i šestožičanu Ovation s kojom je uživo svirao 'Comfortably Numb' tijekom većeg dijela koncertne karijere.

- Nekoliko puta sam ih već pokušao prodati, ali sam odustao. Ovoga puta će se to dogoditi. I tužan sam što ih više neću imati, ali osjećam i olakšanje što ću njima učiniti dobro djelo - kaže Gilmour, koji će od cijele kolekcije gitara zadržati svega 20 njih.