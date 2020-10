-\u00a0Danas, to\u010dno dvije godine od kada sam zapo\u010deo svoju karijeru na Pornhubu, odlu\u010dio sam oti\u0107i u mirovinu. Videi su unijeli mnogo zabave i smijeha u moj \u017eivot i iskreno se nadam da su i u va\u0161 tako\u0111er. Hvala svima na gledanju, a sada vas ostavljam na na\u010din na koji svaki porni\u0107 zavr\u0161ava - napisao je.

Ranije ove godine rekao je kako \u0107e po\u010deti raditi videozapise za Pornhub nakon \u0161to je shvatio kako je lagano napraviti ra\u010dun i zapo\u010deti karijeru.\u00a0

Pratiteljima i obo\u017eavateljima zahvalio e \u0161to su ga pratili, a oni su mu se zahvalili na doprinosu industriji zabave za odrasle.

- Hvala ti na svemu, jako mi je \u017eao \u0161to odlazi\u0161 - pisali su mu u komentarima.\u00a0

Ryan nije bio tipi\u010dna pornozvijezda, no njegov kanal postao je hit zbog toga \u0161to je snimao videozapise neobi\u010dnog sadr\u017eaja. Neki od tih videa parodiraju \u010deste zaplete u filmovima za odrasle.\u00a0

Njegov prvi video bio je ' Tuck You In After You Have Cum', a ubrzo je\u00a0postao viralan pa je Creamer nastavio snimanje i snimio 83 videozapisa koji broje milijunske preglede.\u00a0

