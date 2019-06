Zvijezda serije NCIS boravi na Korčuli, časti se delicijama...

Ljeto je i službeno počelo pa su brojni gosti 'pohrlili' prema Lijepoj Našoj. Hrvatskoj obali ne odolijevaju ni holivudske zvijezde, a Michael Weatherly (50) trenutačno boravi na Korčuli. Tako se glumac, poznat po ulozi u seriji Navy CIS, na Instagramu pohvalio kako uživa u ukusnim otočnim delicijama.

Weatherlyju ovo nije prvi puta da je na hrvatskoj obali. Prije dvije godine bio je u Dubrovniku, a tada je otkrio da će češće boraviti u tom gradu jer je obitelj njegove supruge, liječnice Bojane Janković, koja je podrijetlom iz Srbije, kupila kuću nedaleko od grada.

Inače, svoje poznavanje Balkana glumac je pokazao u jednoj televizijskoj emisiji.

- Prošlo ljeto sam s obitelji putovao u Srbiju i nekoliko blokova me pratilo neko dijete. Na kraju sam stao i pozdravio ga, a on je rekao: 'Iz it tru, ar ju Majkl Vederli?' - ispričao je karikirajući glas dječaka te je dodao 'Mali je imao oko deset godina, ali tako pričaju u Srbiji, počnu pušiti sa šest godina'.

Dok je prepričavao dogodovštine s Balkana, publika i voditelj su se smijali.

- Taj isti dječak mi je rekao da je veliki fan serije, ali da ja izgledam jako staro uživo. Prvo sam pomislio da je to možda zbog šminke, no onda sam shvatio da oni gledaju sezonu iz 2003. godine - našalio se glumac.

Podsjetimo, u svibnju su Hrvatsku posjetili glumci Salma Hayek (52), Ryan Reynolds (42) i Samuel L. Jackson (70) dok su snimali film 'The Hitman's Wife Bodyguard'.

