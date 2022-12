Zvijezda 'Uvoda u anatomiju' o borbi s anksioznošću i neurozi: Nisam bila dovoljno stabilna..

Američka glumica Katherine Heigl (44) naporno je radila kako bi postigla uspjeh u Hollywoodu, a sad je otkrila kako je zbog glumačke karijere počela patiti od anksioznosti i neuroza te da su joj terapija i lijekovi spasili život.

Heigl koju najviše pamtimo kao zvijezdu hit serije 'Uvod u anatomiju' ispričala je kako joj je gluma u početku bila dodatna školska aktivnost i nije joj bilo u planu iz toga napraviti karijeru. Međutim čim su ona i njezina majka donijele odluku da se presele u Los Angeles kako bi vidjele može li Heigl uspjeti te kada je počela ostvarivati uspješne angažmane, izgubila se kaže, u tom procesu.

- Biti iznenada na neki način definiran od strane javnog mišljenja za mene je bila potpuna novost. I bilo je vrlo pozitivno u početku, osjećala sam se jako dobro, no onda se sve promijenilo - kazala je Heigl za Yahoo aludirajući time na komentare koji su je već na samom početku karijere okarakterizirali kao osobu s kojom je teško raditi, nezahvalnu i neprofesionalnu.

- Osjećala sam se vrlo izolirano, stvarno sam ludjela - priznala Heigl koja sebe naziva 'osobom koja ugađa ljudima' jer je ulagala mnogo truda kako bi zaslužila nečiju naklonost, a na kraju je postala ogorčena zbog toga.

- Bilo mi je stvarno teško nositi se s takvim javnim mišljenjem, a ja nisam bila dovoljno stabilna da u to i sama ne vjerujem. Provela sam dosta vremena u svojim ranim tridesetima zabrinuta da su možda bili u pravu i da sam ja uistinu takva osoba - otkrila je glumica i dodala kako joj je to izazvalo užasne neuroze i tjeskobe.

Pod svjetlima reflektora i noseći se s bujicom negativnih naslova, poželjela je da je tada imala vještine pomoću kojih bi se lakše nosila s tako stresnom situacijom.

- Da sam se znala zaštititi od svega toga, ne bih se toliko izjedala, prije bih dobila pomoć i promijenila taj dio mene. To je najgora stvar kroz koju sam prošla kao odrasla osoba, jer to nisam razumjela. Mislila sam da je to moja moralna ili karakterna slabost - rekla je Heigl.

- Moja razina anksioznosti je tada bila izrazito visoka i bojala sam se svakog koraka koji sam poduzimala, svega što sam rekla i svega što sam učinila, dok sam pokušavala biti savršena osoba. Nisam znala da to mogu pobijediti i bila sam silno usamljena u svom problemu - priznala je glumica.

Katherine je navela da se s godinama sve manje zamara s takvim stvarima. Kako je postajala starija sazrela je i lakše se nosila s problemima.

- Uskoro ću napuniti 44 godine i počela sam se pomalo osvrtati unatrag. I jako žalim. Frustrirana sam sobom jer nisam znala bolje, jer sam provela toliko vremena u tom mračnom mjestu straha - kazala je Heigl.

- Takva vrsta osvještenja je, pretpostavljam, rođena iz sve te tjeskobe, sve te zbunjenosti, svih tih unutarnjih previranja u mojim ranim tridesetima. Veći dio izlaska iz te situacije bilo je educiranje o mentalnom zdravlju, dobivanje odgovarajuće pomoći i na kraju davanje lijekova. To mi je zapravo spasilo život - zaključila je glumica..

