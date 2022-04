Zvijezde 'Paklenog šunda' Uma Thurman i Samuel L. Jackson zajedno glume u novom filmu

Hollywoodske zvijezde Samuel L. Jackson i Uma Thurman predvodit će glumačku postavu novog trilera "The Kill Room".

Oscarom nagrađivani glumac Jackson (73) glumit će šefa ubojice, dok će Thurman (51), koja je bila nominirana za Oscara, igrati ulogu trgovkinje umjetninama u mračnoj komediji o ubojici koji postaje senzacija u svijetu umjetnosti.

Vijest o novom filmu pojavila se nakon nostalgičnog okupljanja dvojca iz "Paklenog šunda" s Johnom Travoltom na 94. dodjeli Oscara u nedjelju.

"Pakleni šund" u režiji Quentina Tarantina iz 1994. godine zaradio je pohvale kritike, a Thurman i Samuel L. Jackson nominirani su za Oscara.

Tamna komedija prikazuje niz incidenata koji isprepliću živote dvojice ubojica iz Los Angelesa, žene gangstera, boksača i dvojice sitnih kriminalaca.

Redateljica Nicol Paone, čiji je prvijenac bila komedija "Funny Or Die" s Willom Ferrellom i Adamom Mckayjom u glavnim ulogama kazala je kako je "The Kill Room" s Umom Thurman i Samuelom L. Jacksonom "onkraj najluđih snova".

"Vječno sam zahvalna oboma što su pristali i oduševljena sam što ovo mogu stvoriti", rekla je Paone.

Snimanje "The Kill Rooma" počinje na proljeće u New Jerseyju i New Yorku.

