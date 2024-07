Zvijezde 'Teorije velikog praska' oprostile se od Boba Newharta: 'Profesor Proton, naš najdraži'

Američki glumac i komičar Bob Newhart umro je u četvrtak u dobi od 94 godine u svom domu u Los Angelesu nakon niza kratkih bolesti, izvijestio je njegov dugogodišnji publicist Jerry Digney. Newhart je imao dvije hit serije, prvo je glumio psihologa u 'The Bob Newhart Show' od 1972. do 1978., a zatim krčmara iz Vermonta u 'Nehwartu' od 1982. do 1990. godine.

Iako je za nagradu Emmy bio nominiran devet puta, osvojio ju je tek 2013. godine za gostujuću ulogu profesora Protona u seriji 'Teorija velikog praska'. Od njega su se, na društvenim mrežama, oprostili Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Mayim Bialik, Kunal Nayyar i Melissa Rauch.

FILE PHOTO: Actor Bob Newhart attends a salute to the 35th anniversary of "The Bob Newhart Show" television series in Beverly Hills | Foto: FRED PROUSER/REUTERS

- U jednom od njegovih zadnjih e-mailova, Bob me tražio da prestanem govoriti ljudima da je 'drag čovjek'. Iako mrzim biti neposlušan prema herojima, moram reći da je Bob bio divan čovjek i da ću zauvijek cijeniti vrijeme koje sam proveo s njime. Sigurno putuj, prijatelju - napisao je Galecki koji je u seriji glumio Leonarda Hofstadtera te podijelio fotografiju s Newhartom na setu.

Mayim Bialik istaknula je u svojoj objavi da je kao dijete obožavala gledati 'The Bob Newhart Show'.

- Kada sam dobila priliku da s njime glumim u 'Teoriji velikog praska', ostvarili su mi se snovi. Bio je profesionalan, urnebesan i nevjerojatno pristupačan. Raditi s Bobom je bilo raditi u prisutnosti prave legende komedije, kakve danas više ne vidimo. Jako će nam nedostajati - poručila je glumica koja je u seriji utjelovila Amy Farrah Fowler.

Los Angeles: Glumci iz "Teorije velikog praska" obilježili kraj serije | Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

I Kaley Cuoco zahvalila se glumcu što im je svima 'ispunio snove' kada su dobili priliku raditi s njime.

- Bio je san svjedočiti takvom genijalcu poput njega. Bio je divan, darežljiv i urnebesan. Svaki put. Ikona - napisala je Cuoco u jednom od Instagram Storyja, a u idućem poručila: 'Nikada te nećemo zaboraviti' te podijelila nekoliko fotografija s glumcem.

- Danas je svijet izgubio legendu čiji je stil bio nešto što se nikada prije nije vidjelo - poručila je Melissa Rauch, glumica koja je u seriji utjelovila Bernadette te dodala da se zaljubila u stand-up komediju slušajući album Boba Newharta.

- Bila sam i više nego nervozna upoznati svog idola u 'Teoriji velikog praska', ali me odmah smirio svojom ljubaznošću. Nasmijavao me tako jako i ispunio mi srce uspomenama koje ću zauvijek čuvati - poručila je Rauch.

- Biti u njegovoj blizini je bio san - dodala je.

Kunal Nayyar, koji je u seriji glumio Raja, kratko se na Instagramu oprostio od glumca:

- Profesor Proton. Naš najdraži Bob Newhart. Počivao u miru. Zauvijek ćeš nam nedostajati - napisao je.

FILE PHOTO: Actor Newhart poses backstage with the Emmy for Outstanding Guest Actor at the 65th Primetime Creative Arts Emmy Awards in Los Angeles | Foto: JONATHAN ALCORN/REUTERS

Newhart se pojavio u nekoliko epizoda tog sitcoma i glumio televizijskog znanstvenika profesora Protona kojeg su Sheldon i Leonard obožavali gledati kada su bili djeca. Nakon što je lik profesora Protona preminuo, u još par epizoda se pojavljuje Sheldonu u snu u kostimu Obi-Wan Kenobija i daje mu savjete.