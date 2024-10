Zvijezdi serije 'Fallout' prva je uloga bila na hrvatskom jeziku: Nisam ni znala da je to hrvatski

Engleska glumica Ella Purnell (28) ove godine ostvarila je veliki uspjeh radi uloge u znanstveno-fantastičnoj seriji 'Fallout', u kojoj tumači glavnu junakinju Lucy MacLean koja se bori za opstanak u postapokaliptičnom Los Angelesu.

A prije uloge u hit seriji, odnosno na samom početku karijere, Purnell je imala zadatak pojaviti se u jednoj reklami i to na - hrvatskom jeziku. Društvenim mrežama kruži snimka na kojoj voditelj podsjeća Ellu na njezinu prvu ulogu.

- Kad kažem 'puno zabave kriju Toffifee', kakve emocije to pobudi u tebi? - upitao ju je voditelj, a ona mu je šokirano uzvratila:

- Zašto ti znaš za to?

Ella se nastavila simpatično smijati, a voditelj je rekao kako je snimku vidio prije nekoliko godina na njezinom profilu.

- Imala si osam godina kad si snimila tu reklamu - kazao je.

- Zbog tog se osjećam jako toplo iznutra - priznala je danas popularna glumica pa dodala: 'Zapravo, nisam ni znala da je to hrvatski'.

- Google prevoditelj mi je otkrio da je - rekao je voditelj, a Ella je rekla kako je iznenađena njegovim dobrim izgovorom hrvatskog jezika.

- Hodao sam po uredu i puno puta ponavljao tu rečenicu - priznao je.

Purnell je svoju glumačku karijeru započela još kao dijete 2009. na londonskom West Endu. Rodila se 17. rujna 1996. godine i ostvarila niz uspješnih uloga.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Glumila je u serijama 'Ordeal by Innocence', 'Belgravia', a publika ju je mogla gledati i u filmovima 'Never Let Me Go', 'Intruders', 'Maleficent' i drugim.