Zvijezdu hit serije 'Euforija' napali zbog drastične promjene

Barbie Ferreira (27) proslavila se ulogom Kat Hernandez u HBO-ovoj seriji 'Euforija'. Pohvalila se novim fotografijama na svojim društvenim mrežama, a brojni su primijetili kako je glumica drastično smršavjela. Pokazala je vitku figuru, a neki su je optužili da je uzimala popularni lijek za mršavljenje.

Glumica pozira u smeđoj uskoj haljini, koja je ukrašena crnom čipkom na području dekoltea.

Neki misle kako je za gubitak kilograma 'kriv' lijek za mršavljenje, a neki su je branili.

'Izgleda odlično', 'Ovo je njeno tijelo i njene odluke. Žao mi je što neki ljudi nisu naučili prihvatiti sebe', pisali su u komentarima.

Inače, u kolovozu prošle godine glumica je iznenadila obožavatelje kada je otkrila da se neće pridružiti hit seriji u trećoj sezoni.

- Ne želim to više glumiti, a mislim da i oni to znaju. U drugoj sezoni je to bila borba za obje strane - opisala je i dodala da je njen odlazak bio zajednička odluka s kreatorima serije jer nisu vidjeli budućnost za njen lik.

Foto: Youtube

Šuškalo se da je u svađi s tvorcem 'Euforije', Samom Levinsonom oko priče za njezin lik.