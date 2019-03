Zvijezdu Igre prijestolja dečko je bičevao: 'Ovi ožiljci su pravi'

Ovi ožiljci su pravi. Moja obitelj me bičevala 'u ime umjetnosti'. Nisam na to gledala kao na oblik nasilja. Mislila sam da je to normalno, jer je 'u ime umjetnosti', napisala je britanska glumica Esme Bianco (36).

Zvijezda filma 'Igra prijestolja' progovorila je kao je trpjela fizičko nasilje u obitelji koja ju je nekada znala zaključavati u sobu. Priznala je kako još uvijek ima traume te da noću ne može spavati od terora kojeg je prošle prije mnogo godina.

Na Instagramu je podijelila i fotografiju na kojoj se vide njezina leđa puna rana od bičevanja, a koje joj je zadao i njen tadašnji dečko. Kaže kako ju je na dijeljenje intimne prošlosti potaknuo pokret #I Am Not OK koji naglašava da žrtve nasilja do kraja života vuku posljedice za sobom.

- Ovo su moja leđa. Ove rane su prave. Usprkos mnogim godinama koje su prošle od ovoga, i dalje imam noćne more. Ja sam preživjela žrtva nasilja u obitelji i ne, nisam dobro - napisala je.

Kada se izvukla iz nasilničke obitelji, ušla je u vezu s nasilnim muškarcem. Toliko ga se bojala da ni za vlastiti rođendan nije mogla biti sretna.

- Noć prije slavlja bila sam zaključana u sobi i nisam spavala. Preživljavala sam na jako maloj količini hrane i bila sam fizički i mentalno zlostavljana. Često mi nije dozvoljavao da uopće spavam - prisjeća se potresena Esme.

Fanovi su joj u komentarima pružili podršku i puno pozitivnih komentara kako ju smatraju jakom ženom koja sve može prebroditi.