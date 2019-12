Zvijezdu 'Živih mrtvaca' su uhitili jer je napala prolaznicu

Glumica Vanessa Cloke (43) koja glumi Anu u seriji 'Živi mrtvaci' uhićena je nakon što je nasrnula na ženu koja ju je snimala dok je njezin bivši selio svoje stvari iz njihovog stana, piše Daily Mail.

Foto: Facebook

Vanessa, koja glumi u šestoj i sedmoj sezoni hit serije, zadržana je u pritvoru nakon što je navodno udarila ženu tijekom incidenta u njezinom domu u Kaliforniji.

Na videozapisu snimljenom s mjesta događaja može se čuti kako Vanessa plače i viče na svog bivšeg dečka. Žena koja je cijelu situaciju snimila govori kako je Vanessa, ističe, kraljica drame.

Foto: Facebook

Kad je to čula Vanessa je dotrčala do žene i navodno ju je udarila nakon što ju izvrijeđala. Policajci su pozvani na mjesto događaja te su pokušavali Vanessu održati mirnom tijekom incidenta. No, odlučili su je odvesti u policijsku stanicu nakon sukoba sa ženom.

Vanessa i njezin bivši dečko nedavno se rastali te su njegove stvari sad premještene iz njezinog doma, rekli su izvori za TMZ.

Vanessa je nakon uhićenja kritizirala ženu koja ju je snimala.

- Možete li zamisliti što je potrebno da se osoba do ovog trenutka provocira? - pitala se.

