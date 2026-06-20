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Zvjezdano ljeto Karlovac: Više od 150 programa od 23. lipnja

Piše 24sata,
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Zvjezdano ljeto Karlovac: Više od 150 programa od 23. lipnja
Foto: promo

z domaće sudionike, izvođače i umjetnike, u grad na četiri rijeke i ove godine stižu i brojni gosti iz inozemstva, potvrđujući međunarodni karakter Zvjezdanog ljeta...

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Od 23. lipnja Karlovac će ponovno postati velika pozornica na otvorenom. Sve do 13. srpnja trajat će Zvjezdano ljeto 2026., manifestacija kojom grad na četiri rijeke obilježava svoj 447. rođendan. Tri tjedna grad će živjeti u ritmu koncerata, festivala, izložbi, sportskih događanja, tradicijskih programa i sadržaja za sve generacije. Trgovi, parkovi, šetnice, rijeke i gradske ustanove i ove će godine okupiti tisuće Karlovčana i posjetitelja, a građane i goste očekuje više od 150 programa diljem grada.

Zvjezdano ljeto započet će svečanim programom uz tradicionalni mimohod Karlovačke građanske garde, Karlovačkih mažoretkinja i Puhačkog orkestra grada Karlovca, podizanje gradske zastave i glazbeni nastup Jacquesa Houdeka. Večer će kulminirati Ivanjskim krijesom, najstarijom karlovačkom manifestacijom i zaštićenim nematerijalnim kulturnim dobrom Republike Hrvatske, čija tradicija traje gotovo dva i pol stoljeća. Uz bogat program na obje obale Kupe i raskošan vatromet, ova jedinstvena manifestacija i ove će godine na poseban način označiti početak ljeta i proslavu 447. rođendana Karlovca.

Foto: promo

Tijekom Zvjezdanog ljeta Karlovac će živjeti u ritmu brojnih festivala i događanja, među kojima su Međunarodni festival folklora, Okusi svijeta, PARKiranje, KaKaFe, Karlovac Dance Festival i Street Art Galerija. Uz domaće sudionike, izvođače i umjetnike, u grad na četiri rijeke i ove godine stižu i brojni gosti iz inozemstva, potvrđujući međunarodni karakter Zvjezdanog ljeta.

Važno mjesto u programu zauzimaju i sportski sadržaji – od turnira i rekreativnih aktivnosti do manifestacije Gem Set Hrvatska Zaklade Marin Čilić, koja će se 12. srpnja održati na Vunskom polju.

Glazbeni program donosi sadržaje za različite generacije i ukuse, a posebno se iščekuju koncerti u sklopu Karlovac Open Air Tribute Festivala. Završnica Zvjezdanog ljeta 13. srpnja bit će u znaku Rođendanskog bala s 447 plesnih parova te  koncerta Jelene Rozge.

Zvjezdano ljeto tijekom godina postalo je jedan od najvažnijih ljetnih događaja kontinentalne Hrvatske te nezaobilazan turistički, društveni i kulturni događaj grada na četiri rijeke. Bogat program i jedinstvenu atmosferu Zvjezdanog ljeta i ove godine svakako vrijedi doživjeti.

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