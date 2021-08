Ljeto nije toliko radno, ali nastupima se veselim, rekao nam je Zvone Bohem (57), pa se prisjetio suradnje s umirovljenim nogometašem Igorom Štimcom (53) na duetu 'Mare i Kate' iz 1998. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pjesmu su snimili uoči Svjetskog prvenstva, a na popularnosti je dobivala svakim novim uspjehom tadašnjih Vatrenih, koji su na kraju 'Mare i Kate' prihvatili kao svoju neslužbenu himnu.

- Mi smo dobili prvu nagradu za najbolju navijačku pjesmu '98, a meni je to smiješno jer je pjesma ljubavna, a ne navijačka - ispričao nam je Zvone.

- Poslije nas su došli Baruni s 'Neka pati koga smeta' i Zaprešić Boysi i meni su njihove pjesme dobre - priča nam je Bohem.

- Ono što me veseli i što je zapanjujuće je to što ljudi i dalje znaju pjesmu, to jest oni znaju cijeli tekst, a pjesma je dugačka, valjda se ljudi prepoznaju u njoj - rekao nam je pjevač.

- Pjesma je bila hit, a puno stvari se treba posložiti da napravite hit. Pjesma ima odličan tekst, ona ima dobru priču i to je najvažnije za hit - priznaje Bohem.

- Štimac je tada aktivno igrao u Engleskoj, pa nije bio slobodan za daljnju glazbenu suradnju - dodaje Bohem koji je nastavio raditi u glazbenim vodama najviše pišući pjesme za druge glazbenike.

- Pjesmu smo izveli tri puta i to u njegovom klubu na Bolu - priča nam Bohem i dodaje kako je upravo ta pjesma bila himna njegovih klubova.

Pjevač trenutno uživa u obiteljskoj kući na Krku gdje se sprema za subotnji nastup u klubu Amerigo. Bohem je organizator manifestacije 'Siscia Karnevala' koji će se ove godine po treći put održati u Sisku, ako će to omogućiti epidemiološke mjere.