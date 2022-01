Tužan i razočaran, u društvu Gorana Ivaniševića, Novak Đoković (34) je stigao na aerodrom u Melbourneu, a nešto iza 12.30 po srednjoeuropskom vremenu napustio je Australiju nakon 11 dana i odletio za Dubai. U Beograd bi trebao doći u utorak.

U prošli ponedjeljak sudac Anthony Kelly mu je vratio vizu, nekoliko dana je trenirao i spremao se za Australian Openu, ali ministar za imigraciju Alex Hawke je iskoristio svoje diskrecijsko pravo te mu oduzeo vizu i naredio deportaciju iz Australije. Srpski tenisač se opet žalio, ali u nedjelju ujutro Savezni sud je samo potvrdio Hawkeovu odluku.

Vijest o deportaciji šokirala je srpsku javnost. Tamošnji mediji smatraju kako je ovo sve politička igra i urota protiv Novaka, reagirala je i Đokovićeva obitelj, a nas je zanimao glas naroda. Na licu mjesta provjerili smo što o svemu misle građani Beograda, a mnogi od njih žele da se organizira doček za srpskog tenisača.

- Meni je to baš glupo. Čovjek je možda pogriješio, trebao je napraviti sve što treba, ali svaki čovjek griješi. To je nevjerojatno - rekao nam je jedan mladić, dok je Luka iz Podgorice dodao:

- Mogao je napraviti test da se ne pravi tolika polemika, ali podržavamo ga. Ići ćemo na doček ako bude u Beogradu, a osvojio bi turnir da je igrao.

Jedan stariji gospodin smatra da Đoković nije zaslužio kaznu, već oni koji su mu dali medicinsko izuzeće, ali tvrdi da se srpski tenisač trebao cijepiti.

- To je suludo što su mu napravili. To je političko pitanje. Sad kada je deportiran, onda treba se zapitati zašto je to Novak dozvolio. Mogao je to zaustaviti da se cijepio. Trebao se cijepiti i da normalno se natječe na turniru. Imao je on opravdanje, sve to stoji, ali australske vlasti su ranije riješili da postupaju sa svima. A posebno prema Novaku. Misle to je Srbin, njega možemo. Puno njih ima koji su došli sa izuzećem. A koji su to. Svi su oni ostali, jedino njega deportirali. On je bio zatvoren tamo, morao je svašta trpjeti. To nema nikakve veze sa sportom. Sport se tu nije našao da odlučuje, a sportske vlasti su mu dale dozvolu. Pa neka kazne ove što su mu dali dozvolu. Njega kažnjavaju koji samo želi igrati tenis To su anglosaksonski suci, to sve potječe od Engleza - rekao nam je jedan stariji gospodin.

Za nastup na Australian Openu uvjet je cijepljenje. Đoković je dobio medicinsko izuzeće jer je u prosincu prebolio korona virus, no trebalo mu je i posebno izuzeće za ulazak u Australiju. Luka iz Beograda smatra da mu nisu niti trebali dati izuzeće.

- Nisu ga ni trebali pustiti dok ne pokaže da zadovoljava sve uvjete. Dali su mu vizu pa su ga potjerali. Nisu ga trebali pustiti ako se nije cijepio.

Milorad je pak dodao:

- Mislim da je ovo najveća bruka i sramota za cijeli svijet, a pogotovo za Australiju.

Branislav smatra da su ga zapravo deportirali da i drugi tenisači mogu osvojiti pehar. Đoković je Australian Openu osvajao devet puta, od toga posljednja tri puta.

- Trebali su ga pustiti da igra. Deportirali su ga jer bi opet osvojio. Ići ću na doček, zato sam i došao iz Banja Luke.

Srboljub smatra da nije zaslužio da se ovako ponašaju prema njemu.

- Na njegovoj sam strani, cijepljenje je stvar osobnog izbora. Mislim da ga nisu trebali deportirati. Nije zaslužio da se tako ponašaju prema njemu, jedan od najboljih na svijetu. Sigurno ću ići na doček ako bude u Beogradu, a Nataša je dodala:

- Velika nepravda je što su ga deportirali. Učinio je sve po propisima, izjasnio se, odvjetnici su imali svu dokumentaciju. Trebamo organizirati doček za njega.

Jedan stariji gospodin mišljenja je da je politika kriva za sve.

- Mislim da se mi kao mala zemlja možemo s njim samo ponositi. A ovo je politika. Ne možeš nekoga pozvati u goste i zatvoriti mu vrata. On je bio žrtva, u zatvoru sasvim nepotrebno.