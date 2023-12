24sata na spektaklu u Sarajevu: 'Slo Rocky' osvojio publiku baš kao 'imenjak' na meču u Moskvi

Brate, što nam se dogodilo s Tomom? Bilo je to prvo pitanje jednog od trojice mladića koji su sjedili na kavi nedaleko mene jutro nakon što je Miran 'Slo Rocky' Fabjan (38, 3-2) napravio što je najavljivao, dao da se Tomislav 'The Beast' Spahović (33, 8-7) 'ispuše' rušenjima u prvoj rundi. Slovenac mu je u drugoj rundi nanio ogromnu štetu laktovima iz donje pozicije u parteru, a u trećoj je pokazao da je bolji na nogama i zasluženo slavio.

Osam godina čekalo se ne samo na povratak 'The Beasta', već i na bilo kakvu veću borilačku priredbu u prijestolnici Bosne i Hercegovine, a nevjerojatna energija prolomila se dvoranom kad je Spahović ušao uz taktove legendarne pjesme 'Sandstorm' koju izvodi Darude. Cijela je 'Zetra' bila na nogama, oko četiri i pol tisuće ljudi navijalo je za svog miljenika i popratilo ovacijama svako njegovo rušenje, ali kako je vrijeme odmicalo, shvatili su da ove noći neće slaviti.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Iako su Fabjana dočekali gromoglasni zvižduci, te su se stvari promijenile nakon meča. 'Otvorio je dušu Slo Rocky', a podsjetilo je to na scenu iz filma 'Rocky IV' gdje istoimeni junak pobijedi usred Moskve protiv Rusa Ivana Drage, a nakon meča mu aplaudira cijela dvorana.

- Znao sam da me Spahović ne može nokautirati. Jedino, bojao sam se ground and pounda jer se s tim nisam susretao kroz dosadašnju karijeru. Mislim da sam mu kasnije uzeo volju za borbu i to je što 'Slo Rocky' radi - uzima volju, a to ću napraviti u veljači u Ljubljani Mateju Batiniću (op.a. prvaku FNC-ove poluteške kategorije). Zelg Galešić primio me kao svoje dijete, a to je ono što radi ovaj sport. Allah me vratio u život i meč - objasnio je Slovenac i tako 'preobratio' sarajevsku publiku koja mu je zdušno zapljeskala.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Nakon svega su fanovi stajali u redu kako bi se fotografirali s Fabjanom, a on je napravio veliku stvar za sebe te ovom pobjedom sigurno postao najpoznatiji slovenski borac. Bombastično je bilo u glavnoj borbi, a tamošnja je policija mislila da bi moglo biti 'bombastično' pa su čak tri sata pregledavali dvoranu prije priredbe kako se u dvorani ne bi našla neka eksplozivna naprava, a nakon pregleda su zaključili da je 'sve čisto', a brojni gledatelji čekali su na otvaranje vrata dvorane jer su se pregledi odužili. No, na kraju su imali u čemu uživati, a balkanska je scena dobila novog miljenika. Onog koji puno priča, ali je i prava 'njuška' u kavezu.