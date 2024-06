24sata u Berlinu: 'Vatrene' čeka podrška od čak 100.00 ljudi, a prognostičari su najavili kišu

VREMENSKA PROGNOZA

Stručnjaci sa stranice AccuWeather najavili su kišu u prvom dijelu dana u Berlinu. Ipak, to ne bi trebalo omesti hrvatske navijače jer bi do utakmice oborine trebale prestati. Temperature više nalikuju onim proljetnima, ujutro oko 18 stupnjeva Celzijevih pa sve do 22 Celzijevaca do početka utakmice. Utakmica neće ući u mrak jer je dan do 21.30 sati.