24sata u Londonu: Uefa podilazi velikima, Arsenal će najaviti Dinamo čak 30 km izvan grada

Novi sistem Lige prvaka donio je nova uzbuđenja ljubiteljima najvažnije sporedne stvari na svijetu, ali i puno upitnika. Opći je dojam kako je Uefa sad još više počela podilaziti velikima, točnije onim najpopularnijim klubovima svijeta. Poput Bayerna i Arsenala. Jednostavno, čini se kako svi predstavnici Lige prvaka nemaju iste uvjete, neki su i dalje "mali", nekima se gleda kroz prste.

O čemu se radi? Još otkako je Lige prvaka, tako su dan prije utakmice obavezne službene press-konferencije. Na stadionu. Dinamo će danas svoju press-konferenciju u večernjim satima (19.30) odraditi na Emiratesu, dok će Arsenal to u 16 sati odraditi u svom trening kampu!? Koji je od Emiratesa udaljen 27 kilometara, a to kroz popodnevni rush hour znači i do sat i pol vožnje.

Mikel Arteta tako će "pressicu" održati u Hertfordshireu, a čak ni najvjerniji pratitelji Arsenala nemaju namjere ići tamo i čuti razmišljanja španjolskog trenera.

Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

Na sličan je način Uefa popustila i Bayernu. OK; Bavarci su prije utakmice s Dinamom odradili "pressicu" na Allianz Areni, ali Zagrepčani dan prije utakmice nisu smjeli trenirati na glavnom terenu!? Razlog? Bayernov je travnjak, kao, bio u lošem stanju. Dinamovci tako nisu dobili ni mogućnost dan ranije "osjetiti" Allianz Arenu, već su to jutro trenirali u - Maksimiru!? Sergej Jakirović tako je sa svojim igračima dan prije utakmice samo prošetao travnjakom.

Budite sigurni, Uefa na ovaj način ne bi pogodovala "malima", nemoguće nam je i zamisliti da Dinamo ne dopusti Milanu da trenira na glavnom travnjaku. Ali to su sve razne igre, velikani samo koriste ono što im dopušta Europska krovna nogometna kuća, dok se manji klubovi na to moraju priviknuti. I bespogovorno slušati Uefine zapovijedi...