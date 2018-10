50 Cent nudi Khabibu milijune: Ma pusti UFC, dođi u Bellator!

Sudbina Khabiba Nurmagomedova u UFC-u neizvjesna je nakon velikih nereda koji su uslijedili poslije borbe za naslov između njega i Conora McGregora. UFC je najavio da će suspendirati njegovog timskog kolegu Tukhugova, a sam Khabib je najavio da će otići i on ako to naprave. U slučaju ako ode, neće mu nedostajat ponuda.

Neslaganje između Dagestanca i najveće MMA organizacije žele iskoristiti popularni pjevač 50 Cent i MMA organizacija Bellator. Naime, pjevač je pozvao Khabiba da se bori za njega u Bellatoru, a za to mu je obećao isplatiti 2 milijuna dolara u gotovini. Točno toliko je Dagestanac trebao dobiti od meča s Conorom, no taj novac je blokirala atletska komisija Nevade. A zanimljivo je da je Irac dobio svoj honorar unatoč tome što je i on sudjelovao u neredima.

- Mislim da nije u redu to što UFC radi Khabibu, istu stvar nisu napravili McGregoru. Ja ću mu platiti 2 milijuna u gotovini danas ako se dođe boriti za mene u Bellator - napisao je 50 Cent, koji je inače suradnik poznate MMA organizacije. Na Khabibov odgovor nije trebao dugo čekati.

I️ think it’s wrong what the UFC is doing to Khabib, they didn’t do the same thing to McGregor. I’ll pay 2 million cash tonight if he will fight for me at Bellator. pic.twitter.com/K7QYxR4IHI — 50cent (@50cent) 13. listopada 2018.

- Pošalji mi lokaciju - napisao mu je UFC prvak više šaljivo, citirajući samog sebe. Naime, Khabib je točno to rekao i Conoru nakon što je Irac napao autobus u travnju ove godine, kada je navodno htio napasti upravo Dagestanca.

No, 50 Cent mu je dokazao da se ne šali s ponudom i da je mrtav ozbiljan

- Khabib, ja sam mrtav ozbiljan - rekao je poznati reper, a Khabib mu je zahvalio na podršci i pozvao ga kod njega u Rusiju.

- Ako želiš vidjeti gdje se rađaju pravi muškarci pozivam te da dođeš u Dagestan. A kad ja budem u SAD-u dat ću ti do znanja. Hvala ti na podršci, pravi si čovjek - zaključio je Khabib.

Khabib je prije tjedan dana obranio naslov u lakoj kategoriji pobijedivši Conora, a poslije borbe je nastao pravi nered. Khabib je izletio iz ringa i napao Conorovog trenera Dillona Davisa. Za Khabibom je potrčao i McGregor, ali tu je bio Zubaira Tukhugov koji je udario McGregora, a Irac mu je potom i uzvratio. Zbog straha od većih nereda, pobjednik nije ni proglašen.