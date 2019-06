A gdje je Miočić!? Šef UFC-a: Jon Jones najbolji borac ikad

Mislim kako možete za Jona Jonesa reći da je najveći svih vremena. On je noćna mora izvan oktogona, a noćna mora za sve protivnike unutar njega. Pogledajte što je sve napravio i što je sposoban napraviti, uz životni stil kojim je živio. To je nevjerojatno. On je čudo prirode, nevjerojatan je i najbolji svih vremena, rekao je Dana White u velikom intervjuu za ESPN, prenosi FightSite.

Nakon povratka u oktogon, Jon Jones nastavlja dominirati kao što je to radio i prije doping afera. Prvak poluteške kategorije pobijedio je Gustaffsona i Anthonyja 'Lionhearta' Smitha, a sad ga čeka i treća borba u šest mjeseci. Prvak visokim intenzitetom pokazuje svoju nadmoć, a sljedeći mu ispit stiže sa subote 6. srpnja, na nedjelju 7. srpnja u Las Vegasu.

Foto: Stephen R. Sylvanie/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Tamo će se boriti protiv Thiaga Santosa, borca koji je od kolovoza prošle godine slavio u četiri navrata (Holland, Anders, Manuwa, Blachowicz). On je pet centimetara niži od Jonesa, ali ima znatno manji doseg ruku (193cm) od Jonesovog (215cm).

- Ako pogledajte povijest Jona Jonesa, on je najviše problema imao s momcima koji su viši od njega. Njegova najteža borba bila je prva protiv Gustafssona. Thiago Santos je vrlo izdržljiv i svestran borac koji ima ogromnu snagu nokauta. Mislim da je najteži problem koji je Jones imao u dulje vremena - ističe White.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

'Bones' je neupitno jedan od najboljih boraca svih vremena, a mrlju na njegovu ostavštinu ostavile su stvari koje su mu se događale izvan oktogona, te njegovo priznanje o svjesnom korištenju nedozvoljenog 'eye pokea' s otvorenom šakom prilikom udarca. No, taj je nedozvoljen potez odlično iskoristio u svom stilu borbe.

- Krasna stvar kod Jona Jonesa je to što je on mentalno u sjajnom stanju, svjestan je pogrešaka koje je napravio. Vidi kako vrijeme prolazi, godine nas sve dostižu. Sve je jako ozbiljno shvatio, želi vratiti svoje ime i respekt fanova. Zbog toga ostaje aktivan i to mi se sviđa. Jon Jones može raditi što god želi. U poluteškoj ima još puno izazova, dolaze novi momci koji Jonesa godinama proučavaju. Nije lako ostati na vrhu i on ispred sebe ima težak ispit. Može ostati tu ili otići u tešku kategoriju. Ne znam što želi napraviti. Njegova ostavština je zacementirana bez obzira što napravi - objasnio je predsjednik UFC-a.

Nakon ove borbe, sve će oči biti uprte u ogled Stipe Miočića i Daniela Cormiera. Stipe je dobio željeni revanš, a kako god ta borba završi navijači bi još jednom željeli vidjeti spektakl i kraj trilogije Cormier - Jones.

Foto: Reuters/PIXSELL

- Ukoliko Cormier pobijedi Stipu, očekujem da mu je ostalo još dvije borbe. Jedna od njih mogla bi biti protiv Jonesa i to u teškoj kategoriji. Jones je rekao da se ne želi boriti u teškoj, a Cormier je rekao da ga želi pobijediti u poluteškoj. Njih dvojica se teško mogu usuglasiti oko ičega, no ovdje su suglasni da žele polutešku. No, ja ih ipak želim vidjeti u teškoj kategoriji - završio je White.