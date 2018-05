A joj: Dinamo je nositelj samo u drugom pretkolu Lige prvaka

Prvo pretkolo Lige prvaka, u koje idu Celtic, Ludogorec, APOEL, Crvena zvezda i ostalo društvo Dinamo će preskočiti pa će klub iz Maksimira u pohod na Ligu prvaka krenuti iz 2. pretkola. Tamo će, ako ne bude iznenađenja, biti u krugu nositelja, zajedno s Ludogorecom, Celticom, APOEL-om, Astanom, Qarabagom i BATE Borisovim, a potencijalni protivnici bit će mu: Hapoel Beer Sheva, Rosenborg, HJK Helsinki, albanski Kukesi i The New Saints.

Realno, Izraelci nikako ne bi bili dobar protivnik, dok bi ostali bili prolazni. Rosenborg nije jak ni moćan kao nekada, dok je Dinamo s Fincima uvijek dobro prolazio. Kukesi i TNS bili bi najbolji izbor. Iako, nisu ni Albanci mačji kašalj, sjetite se samo Skenderbega, momčadi koja je prošle sezone ostavila "modre" bez europske jeseni.

Tako će biti u 2. pretkolu, a u trećem Dinamo više nije nositelj. Dakle, tu će Dinamo biti u statusu nenositelja, zajedno s BATE Borisovom, AEK-om... Tu su mu potencijalni protivnici, naravno, pod uvjetom da stignu do ove faze, Salzburg, Ludogorec, Celtic i APOEL. Dakle, manje, više, stari znanci. Salzburg, Ludogorec i Celtic su ozbiljne momčadi i Dinamo bi imao velikih problema, čak bismo se usudili napisati da ovakav Dinamo ne bi imao velikih izgleda. APOEL je posljednjih godina izrastao u respektabilnu momčad pa nismo sigurni da bi Dinamo i protiv njih bio favorit. Naravno, govorimo o sadašnjem Dinamu, kojemu Lokomotiva u dvije utakmice zabije sedam komada i Dinamu koji gubi od Rudeša...

Eh, da, 2. pretkolo, u kojem se uključuje Dinamo, počinje 24. i 25 srpnja, dok su uzvratne utakmice 31. kolovoza i 1. rujna... Nadamo se da to neće biti posljednje utakmice Dinama u Europi, no... Po novom pravilu odnosno sustavu kvalifikacija, Dinamo će, čak i ako ispadne u ovom djelu natjecanja, ići u iduće pretkolo Europske lige i to u dio za prvake. Ždrijeb za prva dva pretkola je 19. lipnja.