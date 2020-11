A mi im nismo ništa mogli: Finci senzacionalno dobili Francusku

Francuski strateg Didier Dechamps je odmarao ključne igrače, no kada je shvatio kako bi mogao izgubiti gurnuo je u "vatru" Griezmanna, Pogbu, Martiala, Varanea. Bilo je kasno...

<p>Hrvatska nije uspjela doći do pobjede protiv Turske (3-3), ali puno bolje smo prošli od Švedske. Naš idući suparnik u Ligi naciji izgubio je od Danske 2-0 u Brondbyju u prijateljskoj utakmici, dok se za iznenađenje večeri pobrinula Finska koja je na Stade de Franceu pobijedila svjetske prvake Francuze sa 2-0 prekinuvši niz "Tricolora" od 12 susreta bez poraza.</p><p>Oslabljena Danska je na stadionu Brondbyja pobijedila našeg idućeg suparnika Švedsku sa 2-0, a golove su zabili debitanti Jonas Wind (61) i Alexander Bah (75).</p><p>Niz igrača s obje strane, posebno u danskim redovima, je zbog koronavirusa propustio utakmicu, a nije bilo niti izbornika obje ekipe, koji su također zaraženi.</p><p>Danska je posebno bila pogođena velikim brojem otkazivanja, čak 16 igrača, pri čemu 10 standardnih reprezentativaca je otpalo iz različitih razloga. Dio igrača je bio pozitivan na koronavirus, dok reprezentativci koji igraju u Engleskoj nisu smjeli ući u zemlju zbog ograničenja oko korone. U samoizolaciji su i danski izbornik Kasper Hjulmand te njegov pomoćnik Morten Wieghors.</p><p>Problema s koronavirusom bilo je i kod Šveđana, a među pozitivnima je i izbornik Janne Andersson. Premda je nastupila u "B" sastavu, Danska je bila bolja i zasluženo je slavila.</p><p>Bio je to već peti poraz Švedske ove jeseni u šest odigranih utakmica uz razliku pogodaka 3-11. Izgubili su od Francuske (0-1), Portugala (0-2, 0-3), Hrvatske (1-2) i Danske (0-2), a dobili su tek Rusiju (2-1).</p><p>Švedska u subotu ugošćuje Hrvatsku u Solni u Ligi nacija, dok će Danska u nedjelju igrati protiv Islanda u Kopenhagenu.</p><p>Iznenađenje večeri priredila je Finska koja je na Stade de Franceu pobijedila svjetske prvake Francuze sa 2-0 prekinuvši niz "Tricolora" od 12 susreta bez poraza.</p><p>Prvu pobjedu Finskoj nakon osam poraza u međusobnim susretima donijeli su Marcus Forss (29) i Onni Valakari (31). Zanimljivo, "Tricolori" su prvi put nakon šest godina primili dva gola u prvom poluvremenu, posljednji put to im se dogodilo u porazu od Belgije 3-4. </p><p>Francuski strateg Didier Dechamps je odmarao ključne igrače, no kada je shvatio kako bi mogao izgubiti gurnuo je u "vatru" Griezmanna, Pogbu, Martiala, Varanea... no bilo je kasno.</p><p>Posljednji poraz Francuzi su doživjeli od Turske (0-2) u lipnju 2019. u kvalifikacijama za EURO, a nakon toga su spojili 10 pobjeda i dva remija.</p><p>Dodajmo kako je za Francusku debitirao Marcus Thuram, 12 godina i pet mjeseci nakon što je njegov otac Lilian Thuram odigrao posljednji susret u dresu "Les Bleusa".</p><p>Portugal je protiv Andore imao tek lakši trening ostvarivši pobjedu 7-0, a golove su zabili Neto (8), Paulinho (29, 61), Sanches (56), Emil Garcia (76-ag), Ronaldo (85) i Felix (88).</p><p>Cristiano Ronaldo se oporavio od ozljede koljena zaigravši u drugom poluvremenu.</p><p>Dva kola prije kraja natjecanja Lige nacija u našoj skupini vode Francuska i Portugal sa po 10 bodova, Hrvatska je druga s tri boda, dok Švedska na začelju nema niti jedan bod.</p><p>Pobjednik skupine izborit će plasman na Final Four, dok posljednjeplasirana ekipa seli u niži razred.</p>