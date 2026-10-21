Real pregazio Leipzig 4-1, ali sve oči su bile na Viniciusu. Brazilac je opet sjedio utučen na klupi i nakon utakmice odjurio u svlačionicu bez čestitke suigračima
A SAD ADIO Vinicius odjurio u svlačionicu nakon slavlja Reala
Real Madrid je u trećem kolu Lige prvaka uvjerljivo slavio na Santiago Bernabeuu. ''Kraljevski klub'' deklasirao je njemački RB Leipzig s 4-1, a Jose Mourinho posebno će biti zadovoljan s činjenicom kako su četiri različita strijelca dovela Real do pobjede.
Ali, među njima nije bilo ni brazilske zvijezde Viniciusa (26), koji je u ovoj sezoni na mršavoj statistici od samo jednog gola za madridski klub. Zabio ga je još 26. kolovoza protiv Real Sociedada u prvenstvu, a mnogi u Madridu očekuju više od krilnog napadača koji je prije samo dvije godine završio drugi u izboru za Zlatnu loptu.
Trenutačno je Vinicius sjena tog igrača, svjestan je toga i sam, stoga mu još teže pada loša forma. Kamere su ga uhvatile kako shrvanog pogleda sjedi na klupi.
Štoviše, Vinicius je odmah nakon posljednjeg sučevog zvižduka nije otišao na teren kako bi čestitao protivniku i suigračima, već je odmah odjurio u svlačionicu.
Did anyone else catch Vini going straight to the locker rooms, didn’t even go to the pitch and congratulate his teammates 👀— Hala Madrid 🤍 (@RMadriddX) October 21, 2026
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