A SAD ADIO Vinicius odjurio u svlačionicu nakon slavlja Reala

Real Madrid je u trećem kolu Lige prvaka uvjerljivo slavio na Santiago Bernabeuu. ''Kraljevski klub'' deklasirao je njemački RB Leipzig s 4-1, a Jose Mourinho posebno će biti zadovoljan s činjenicom kako su četiri različita strijelca dovela Real do pobjede.

Ali, među njima nije bilo ni brazilske zvijezde Viniciusa (26), koji je u ovoj sezoni na mršavoj statistici od samo jednog gola za madridski klub. Zabio ga je još 26. kolovoza protiv Real Sociedada u prvenstvu, a mnogi u Madridu očekuju više od krilnog napadača koji je prije samo dvije godine završio drugi u izboru za Zlatnu loptu.

Trenutačno je Vinicius sjena tog igrača, svjestan je toga i sam, stoga mu još teže pada loša forma. Kamere su ga uhvatile kako shrvanog pogleda sjedi na klupi.

Foto: Arenasport/Screenshot

Štoviše, Vinicius je odmah nakon posljednjeg sučevog zvižduka nije otišao na teren kako bi čestitao protivniku i suigračima, već je odmah odjurio u svlačionicu.