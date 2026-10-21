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NIJE MU SE SLAVILO

A SAD ADIO Vinicius odjurio u svlačionicu nakon slavlja Reala

Piše Luka Tunjić,
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A SAD ADIO Vinicius odjurio u svlačionicu nakon slavlja Reala
Foto: Arenasport/Screenshot
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Real pregazio Leipzig 4-1, ali sve oči su bile na Viniciusu. Brazilac je opet sjedio utučen na klupi i nakon utakmice odjurio u svlačionicu bez čestitke suigračima

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Real Madrid je u trećem kolu Lige prvaka uvjerljivo slavio na Santiago Bernabeuu. ''Kraljevski klub'' deklasirao je njemački RB Leipzig s 4-1, a Jose Mourinho posebno će biti zadovoljan s činjenicom kako su četiri različita strijelca dovela Real do pobjede.

Ali, među njima nije bilo ni brazilske zvijezde Viniciusa (26), koji je u ovoj sezoni na mršavoj statistici od samo jednog gola za madridski klub. Zabio ga je još 26. kolovoza protiv Real Sociedada u prvenstvu, a mnogi u Madridu očekuju više od krilnog napadača koji je prije samo dvije godine završio drugi u izboru za Zlatnu loptu.

Trenutačno je Vinicius sjena tog igrača, svjestan je toga i sam, stoga mu još teže pada loša forma. Kamere su ga uhvatile kako shrvanog pogleda sjedi na klupi.

Foto: Arenasport/Screenshot

Štoviše, Vinicius je odmah nakon posljednjeg sučevog zvižduka nije otišao na teren kako bi čestitao protivniku i suigračima, već je odmah odjurio u svlačionicu.

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