A sad među doprvake: Bender potpisuje za Golden State!

Otprilike dva tjedna nakon što su ga otpustili Milwaukee Bucksi, Dragan Bender (22) našao je novog poslodavca. To bi, tako tvrdi nepogrešivi Adrian Wojnarowski, trebali biti Golden State Warriorsi.

Čapljinac bi uskoro trebao potpisati desetodnevni ugovor s aktualnim NBA doprvacima, pa će dobiti priliku da zaradi i onaj do kraja sezone koju je htio završiti u NBA ligi, ne u Europi koja je bila opcija. Čekanje se, barem zasad, isplatilo.

Bender is expected to sign the 10-day on Sunday. He was waived in Milwaukee after a roster spot was needed for Marvin Williams. The 7-footer was the No. 4 pick in 2016 NBA Draft. He's still only 22. https://t.co/uWWTFRhhhm