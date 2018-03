A što je to Dario trebao učiniti, stati ili pak baciti loptu u aut?!

Petnaestak sekundi prije kraja, koja je bila riješena, Simmons je pronašao Šarića u kontranapadu. Igrači Clevelanda su zastali, očekujući kako će stati i Šarić jer je nepisano pravilo da se u u situacijama kad je utakmica riješena ne zabija koš. No Šarić je nastavio i zakucao. I tu je nastao kaos.

Clarkson ga je pogodio loptom u leđa, priskočio je i LeBron te je umalo došlo do tučnjave koju je spriječio Embiid. Šarić je stajao sa strane i gledao što se događa, a u čudu je bio i otac Predrag.

- Ništa mi nije bilo jasno, nisam ni shvatio da ga je Clarkson pogodio loptom u leđa. Nije bilo nikakvog razloga. Što je Dario trebao napraviti kad mu je suigrač dao loptu? Stati, baciti je u aut? Ok, da je lopta bila na njihovoj polovici, da su svi stali... Ali pogledajte snimku, igrači Clevelanda su ostali visoko u presingu - kaže nam tata Šarić.

Rijetki su vjerovali će Šiši zadržati brojke iz prve sezone, pogotovo jer se u postavu vratio ponajbolji igrač Phile Embiid, no on ih je unaprijedio. Dario je na 14,7 koševa, 7 skokova i 2,6 asistencija u prosjeku.

- Kad su ga svi hvalili, ja sam ga kritizirao jer sam znao da može puno bolje. A sad kad ga svi hvale, ja tvrdim da može i mora puno bolje. Na svakoj utakmici mora imati double–double, ima potencijal da postane All Star igrač. Ne misli na sebe, nego na momčad, obavi puno ‘prljavog posla’, preuzima, pomaže... Ono što mnogi ne žele raditi jer misle samo na učinak. Zato ga i vole. To sam osjetio u Londonu, gdje su igrali s Bostonom. Tek uživo vidiš pravu dimenziju i snagu tih igrača, svatko može staviti 30 kad dobije dovoljno prostora. Drugi je to svijet od onoga na koji smo mi navikli - kaže tata.

Dario je podignuo brojke, a tata je najzadovoljniji šutom.

- Ovo je ljeto radio na šutu, sad je to već igrač kojega ne smiješ ostaviti samoga na trici jer će ti staviti tri zaredom. Dariju odgovara povratak Embiida, koji mu je otvorio puno prostora. E, zamislite što bi bilo kad bi Philadelphia dovela megazvijezdu, kao što se priča da bi mogli dovesti LeBrona. Koliko bi onda imao prostora... Ako još malo popravi fiziku i skupi iskustva, uvjeren sam da Dario može i puno bolje od ovoga.

Clarkson bi opet učinio isto

Laže tko kaže da ne bi napravio isto što i ja, rekao je nervozni Clarkson, koji je loptom pogodio Darija Šarića u leđa. Philadelphia je dobila Cleveland u gostima 108-97.

Deseti najbolji šuter slobodnih u cijeloj NBA ligi!

Šut za tri popravio je s 31 na 38,2 posto, a slobodna bacanja sa 78 na čak 89 posto i sad je deseti najbolji šuter slobodnih u ligi