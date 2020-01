A valjda je Dinamo ipak bolji od slanja Danija Olma na tribinu...

Logično je da Olmo odbije 7,5 milijuna eura za pet godina. Pa, nešto manje od toga ne bi bilo nerealno očekivati recimo u Sevilli, ali za godinu dana.

Kako su govorili dečki iz generacije '98., prvi ugovor potpisuješ i ne čitajući ga. Pozovu te "gore", u kancelariju. Stave pred tebe ugovor. I to je to. Bolju ponudu nećeš dobiti. Doguraš li do drugog ugovora, nešto je drukčije. Tad je dobra šansa da možeš malo i birati, a onda i pregovarati.

Olmo nije zagrebački klinac kojeg su pozvali "gore". Bar si je mogao dopustiti da pročita ugovor. Dao je Dinamu što je već dao. Dinamo je njemu mnogo dao. Uzmimo da igra za 250 tisuća godišnje. Koliko god da je pogodio po sezoni, biblijski motiv, ne žali se zarađuje li netko više. Ali, koliko bi nas, da smo Olmo, prihvatilo milijun i pol po sezoni ako je dobra oklada da u boljoj ligi može dobiti više? Koliko bi nas prihvatilo rizik da nas klub ne pusti u veći klub, za bolju lovu, a vezani smo ugovorom na milju i pol?

Kažu da je igrač najpokvarljivija roba, ali nekako sam uvijek, skoro uvijek, na strani igrača. Pravilo showbiza je da Elton John na početku karijere svira za funtu na noć i obrok. I nada se da će ga netko vidjeti. Tako to ide, Dave Stewart je rekao da je sreća bila što Annie Lennox zna skuhati i ispeći krumpir na tisuću načina. Živjeli su na krumpiru. A ponetko od njih se proslavi, pa moraš trpjeti i njihove hirove. Olmo još nije ta klasa, ali dovoljno je dobar da se više ne raspravlja o predugom zadržavanju u Dinamu, nego o traženju rješenja da svi budu zadovoljni.

Slanje, ne na klupu, nego čak na tribinu, naprosto ne bi bilo dobro. Reputacijska šteta. Da, klub je kao uvijek iznad igrača, ali teško je očekivati da će Dinamo serijski proizvoditi španjolske ili njemačke reprezentativce. Vjerojatno i teže nagazi li klub dečka zato što je od europske konkurencije platežno slabiji koliko su hrvatski klubovi slabiji od Dinama.

Navijam za ponudu koju Dinamo neće odbiti. A ne bude li je, treba dečku priznati zasluge za lovu koju je klub zaradio igrajući u Europi, zasluge što je Zagreb bio ushićen europski nogometni grad, i pustiti ga da sanja dalje. Ili ponuditi klauzulu o slobodi zbog koje bi pristao na milju i pol godišnje.