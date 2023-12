ABA: Cibona je iznenadila Split

Košarkaši Cibone svladali su Split s 81-73 (18-20, 23-21, 23-16, 17-16) u prvoj utakmici 11. kola regionalne ABA lige odigranoj u četvrtak u zagrebačkom Košarkaškom centru Dražen Petrović.

Strijelce Cibone predvodio je Aleksandar Aranitović s 19 koševa i sedam skokova. Jakov Mustapić je ubacio 15 poena, a Tomislav Buljan 12, uz sedam skokova. Kod Splićana su po 13 koševa postigli Lewis Sullivan i Toni Perković, a 12 je ubacio Derek Funderburk.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Splićani su odlično započeli dvoboj protiv Cibone i poveli 11-0, ali je domaća momčad već do kraja prve četvrtine smanjila zaostatak na samo dva poena (18-20). Na poluvremenu je rezultat bio izjednačen (41-41), a odlučujućim se pokazalo razdoblje od 25. do 34. minute, kad je Cibona zaostatak od pet koševa (48-53) pretvorila u prednost od čak 17 poena (76-59). Do kraja dvoboja su Splićani samo uspjeli smanjiti zaostatak.

Cibona je s učinkom 4-7 privremeno skočila na deveto mjesto ljestvice ABA lige. Vodeća je Crvena zvezda s 9-1, ispred Igokee (8-2). Zadar je na osmom mjestu s učinkom 5-5, a Split je na 11. poziciji s 3-8. Zadrani će u petak (20 sati) u SD Krešimir Ćosić na Višnjiku ugostiti čačanski Borac.