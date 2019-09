Abraham prvi s hat-trickom i autogolom, Kova se brzo vratio

Chelsea je u gostima svladao Wolverhampton u pravoj golijadi rezultatom 5-2. U petom kolu Premiershipa, 'blues' su došli do svoje druge pobjede u prvenstvu početnim golom Tomorija, hat-trickom Abrahama, a na kraju i Mountovim golom u sudačkoj nadoknadi (90' + 6').

Abraham je u ovoj utakmici postao prvi igrač Premiershipa koji je postigao i hat-trick i autogol u istoj utakmici. Osim toga, njegova statistika je nevjerojatna. U posljednja dva susreta zabio je četiri pogotka. Po dva i Norwichu i Sheffieldu.

Od početka su se nametnuli Lampardovi igrači, stvarale su se šanse, čekao se gol. Tomori je naletio na loptu iz zaleta nakon što plavi nisu iskoristili korner poslije pola sata igre, a samo tri minute nakon, Abraham započinje svoju razarajuću seriju. U 34. minuti Mount je tražio penal, no prije nego što je sudac uspio reagirati, kod lopte se stvorio Abraham i zakucao loptu u mrežu za povećanje vodstva gostiju.

Gery Lineker, bivši nogometaš, a danas sportski komentator prokomentirao je na Twitteru kako su ovo najbolje minute Chelsea još od 2005. godine.

Interestingly, or otherwise, @ChelseaFC have already given more minutes to under 21 players in their opening few games of this season than in the entirety of any other season since 2005.